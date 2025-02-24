Наркотики, попытка суицида, разводы и связь с Кобейном: путь Дрю Бэрримор

22 февраля голливудской актрисе, звезде «Ангелов Чарли» и «50 первых поцелуев» Дрю Бэрримор исполнилось 50 лет. Она впервые появилась на телевидении в 11 месяцев, в пять лет дебютировала в кино, в 12 попробовала наркотики. Как Бэрримор быстро прославилась, удалось ли ей побороть зависимости и что известно о ее связи с Куртом Кобейном — в материале NEWS.ru.

Наркотики, попытка суицида, разводы и связь с Кобейном: путь Дрю Бэрримор
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Как Бэрримор стала звездой в пять лет

Дрю родилась в потомственной актерской семье. Три поколения ее родственников снимались в кино и играли на Бродвее. Однако отношения между отцом девочки Джоном Бэрримором и ее матерью Илдико Джейд Мако были сложными с момента знакомства. Джон злоупотреблял алкоголем и нередко избивал молодую жену. Когда Джейд сообщила мужу о беременности, он еще раз ее избил.

«Он ударил маму по голове и животу. Похоже, хотел, чтобы я умерла внутри нее», — писала 16-летняя Бэрримор в книге воспоминаний «Маленькая потерянная девочка».

Бэрримор бросил семью, когда Дрю было полгода. Джейд соглашалась на любую работу, чтобы прокормить дочь и себя. Она часто брала ребенка с собой на съемочную площадку. В один из таких дней продюсеры приметили 10-месячную девочку. Вскоре Дрю снялась в телевизионной рекламе собачьего корма.

За этим предложением начали поступать и другие. Джейд решила сконцентрироваться на карьере дочери, позабыв о своей. В пять лет Бэрримор дебютировала в драме «Боги», а через два года снялась в главной роли ленты «Инопланетянин» Стивена Спилберга.

Картина сделала Дрю знаменитой. В девять лет она сыграла в экранизации Стивена Кинга «Воспламеняющая взглядом» и в драме «Непримиримые противоречия». За эту работу ее номинировали на «Золотой глобус».

Почему актриса употребляла наркотики в детстве

Ранняя слава, большие гонорары, отсутствие родительского контроля негативно повлияли на Дрю: она начала злоупотреблять алкоголем и принимать наркотики. Мать девочки вела богемный образ жизни и часто проводила вечера в печально известном заведении «Студия 54». Иногда Джейд брала с собой дочь: именно там Дрю впервые попробовала наркотики. В 9 лет она начала курить сигареты и пить алкоголь, в 10 — употреблять марихуану, в 12 — кокаин.

«У нас в доме всегда было шумно и весело: к нам то и дело заваливались мамины приятели-актеры, которые приносили с собой вино и куролесили до утра. На меня мало кто обращал внимание, во всяком случае, пока я была совсем маленькой. Поэтому я росла сорной травой, а вечеринки такого рода воспринимала как норму», — писала она в книге.

В 13 лет Дрю положили в реабилитационный центр, но после выхода оттуда она не изменила разгульный образ жизни. СМИ подробно освещали каждый скандал, в который попадала юная звезда. Вскоре голливудские продюсеры перестали звать Бэрримор в проекты и внесли ее в черный список актеров, у которых нестабильная психика и дурная слава.

Дрю впала в депрессию и пыталась покончить жизнь самоубийством. Врачи успели ее спасти. Мать девочки насильно отправила ее в клинику.

«Она сама превратила меня в чудовище, таская меня, малышку, на свои пьянки-гулянки. И полтора года в клинике провела все-таки не она, а я. Это был ад: за любую провинность нас сажали в камеру, стены которой были обиты подушками, или же связывали и клали на носилки. А мне было всего 14 лет», — вспоминала актриса.

Решение матери Дрю расценила как предательство и после больницы подала в суд, чтобы лишить ее родительских прав. Иск был удовлетворен. Джейд осталась без денег. Чтобы вылезти из финансовой ямы, она продавала детские вещи актрисы и издала скандальную книгу мемуаров. Дрю не общается с матерью до сих пор. Тем не менее на бедре звезды есть татуировка с именем матери в виде ангела, несущего крест с надписью «Джейд».

Кто крестные родители Дрю Бэрримор

В 16 лет Бэрримор получила доступ к собственным деньгам, сняла квартиру, издала автобиографию и попыталась вернуться в профессию. Она соглашалась на небольшие эпизоды во второсортных фильмах и рекламе, чтобы убедить продюсеров в своей трезвости. В 1995 году актриса открыла собственную кинокомпанию Flower Films и снялась обнаженной для журнала Playboy.

Тогда же крестный отец Дрю, режиссер Стивен Спилберг, прислал ей свой экземпляр номера с наклеенными на обнаженные части тела вещами и запиской: «Оденься». К слову, крестная мать Бэрримор — актриса Софи Лорен.

В 2000-м Дрю снялась в шпионском боевике «Ангелы Чарли» с Кэмерон Диас и Люси Лью, позже появилась в фильмах «50 первых поцелуев», «Бейсбольная лихорадка», «С глаз — долой, из чарта — вон!», «Обещать — не значит жениться» и зарекомендовала себя как отличная комедийная актриса.

Как Бэрримор связана с Куртом Кобейном

Во времена бурной юности Дрю познакомилась с певицей и будущей женой Курта Кобейна Кортни Лав. Они встретились на вечеринке у общих знакомых. Лав было 19 лет, а Бэрримор — только восемь. Разница в возрасте не помешала им стать близкими подругами. Дрю даже крестила дочь Кортни и Курта Фрэнсис Бин Кобейн.

Первые серьезные отношения Бэрримор начались в 17 лет, когда она познакомилась с владельцем бара «Комната» 29-летним Джереми Томасом. Вскоре он стал первым мужем актрисы. Однако отношения супругов закончились через полгода. Позже Дрю призналась, что нуждалась в заботе и любви, но Томас видел в ней только девушку, с которой можно весело и беззаботно провести время.

Бэрримор признавалась в своей бисексуальности (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). В интервью журналу Contact она сказала, что в юности у нее было много романов с женщинами.

«Нравятся ли мне женщины в сексуальном плане? Да, нравятся. Очень. Я всегда считала себя бисексуалкой. Я люблю женское тело. Я думаю, что женщина и женщина вместе прекрасны, как прекрасны мужчина и женщина вместе», — говорила актриса.

Вторым мужем актрисы стал комик Том Грин. Они познакомились в 1999 году и быстро поженились. На тайном бракосочетании в Малибу были лучшие подруги Дрю — Кортни Лав, Кэмерон Диас и Люси Лью. Актриса сравнивала свой брак с парком аттракционов, а себя — с 10-летней девочкой в нем.

Супруги устраивали вечеринки и дразнили журналистов слухами или о беременности Бэрримор, или о скором разрыве отношений. В итоге их брак закончился разводом 15 октября 2002 года. Дрю перестала искать себе нового мужа и в течение следующих 10 лет решила сосредоточиться на работе. Ее продюсерская компания выпустила продолжение «Ангелов Чарли», а сама Бэрримор заняла восьмое место в списке самых высокооплачиваемых актрис Голливуда в 2007 году.

Кто стал третьим мужем Бэрримор

В 2011 году Дрю познакомилась с актером Уиллом Копельманом. Мужчина окружил ее заботой и покорил своей честностью.

«Я могла ему дозвониться в любое время суток — и он никогда не увиливал от разговора и не пропадал. Это было так непривычно! А еще Уилл воспитывался в традиционной семье, которой у меня никогда не было. И я как-то сразу начала видеть в нем отца своих будущих детей», — говорила актриса.

В 2012 году пара поженилась, а через несколько месяцев Дрю родила первую дочь Олив. Их вторая дочь, Фрэнки, появилась на свет в 2014-м. Но уже через два года пара объявила о разводе.

Актриса тяжело перенесла расставание. Дрю поправилась, перестала следить за собой и вновь начала злоупотреблять алкоголем. Чтобы прийти в себя, ей пришлось обратиться к психотерапевту и два года посещать сеансы у специалиста.

По признанию Бэрримор, дети и работа помогли ей выбраться из того состояния. В 2020 году она запустила собственное ток-шоу The Drew Barrymore Show, которое быстро стало популярным. Сейчас Дрю продолжает сниматься в кино, вести программу и воспитывать дочерей.

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