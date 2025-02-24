Что стало с актрисами из сериала «H2O: Просто добавь воды»

Сериал “H2O: Просто добавь воды” вышел в 2006 году, моментально завоевав поклонников по всему миру. Имена Клео, Рикки и Эммы узнают до сих пор. Но как сложилась судьба артисток, исполнивших легендарные роли? Где они сейчас?

© кадр из сериала «Н2O: Просто добавь воды»

Кариба Хейн

36-летняя Кариба ценится в индустрии как актриса, выбирающая исключительно успешные проекты. Практически каждая картина с ее участием – это всплеск эмоций поклонников. Во время съёмок сериала «H2O: Просто добавь воды» у артистки был роман с коллегой Джейми Тимони, что не могло остаться без внимания зрителей. Семейная жизнь у “русалки” тоже на подъеме. В декабре 2024-го в сети появились слухи, что блондинка и ее муж Мэттью Понграсс ожидают своего первого ребенка. Парочка выглядит очень счастливой, а фанаты красотки надеются, что она наконец нашла свое счастье, длиною в жизнь.

Актриса также прославилась в работах “Милые обманщицы”, “Дневники вампира” и “Древние”. Сегодня Клэр 36 лет. Сначала девушка пыталась построить крепкий брак с Мэттом Капланом, а затем через год после расставания вышла за Эндрю Джоблона – основателя “Turnbridge Equities”. У супругов трое детей: сыновья Джеймс и Форд, а также дочь Эль. Сейчас звезда старается как можно больше уделять время наследникам и окунуться в домашний быт после активной карьеры. Однако, не забывает о работе и продолжает сниматься в различных проектах. Как ей удается все совмещать? Этот секрет блондинка не раскрывает!

35-летняя Фиби Тонкин тоже пополняет свою фильмографию внушительным количеством качественных проектов. Среди самых рейтинговых из недавнего времени: “Вавилон”, “Мальчик поглощает Вселенную”, “Мир дикого Запада”. В свое время девушка встречалась со звездой “Дневников вампира” Полом Уэсли, что подняло ее на волну популярности, однако, у селебрити не сложилось. Несколько лет назад девушка отмечала, что хотела бы создать крепкую семью, но решила отложить беременность ради успеха в карьере. Фанаты поддержали кумира, отметив, что она выставила приоритеты и нет ничего плохого в том, что брюнетка сейчас нацелена на покорение шоу-бизнеса.