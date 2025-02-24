Почему кинокритики считают, что Юра Борисов не получит «Оскар»

В последние несколько месяцев вся страна следит за феноменальным успехом Юры Борисова. Благодаря фильму “Анора” актер был номинирован на несколько популярных кинопремий, в том числе и на “Оскар 2025”. Пару месяцев назад кинокритики отмечали, что он, вероятнее всего, выиграет в номинации, но сейчас их мнение изменилось. С чем это связано?

С начала января этого года Борисов принимал участие на разных церемониях награждений не только в качестве приглашенного гостя, но и как лауреат в номинации “Лучшая мужская роль второго плана”. Однако он проиграл и на Золотом Глобусе, и на премии BAFTA, которая считается британским аналогом Оскара. Накануне, 23 февраля, состоялась последняя кинопремия перед самым главной премии. Речь идет о церемонии вручения премии Гильдии 2025 года. Именно она является решающей в дальнейшей судьбе актеров. Юра был вновь номинирован, но, увы, в очередной раз проиграл.

Главным соперником российского актера является Киран Калкин, который тоже номинирован на ту же категорию за роль в фильме “Настоящая боль”. Именно Киран каждый раз вырывал победу у Борисова. Это случилось и на Гильдии. Именно поэтому сейчас многие кинокритики, а также обычные пользователи сети считают, что Юра проиграет в Оскаре, вновь уступив место Калкину. Однако верные фанаты продолжают болеть за актера, веря, что ему удастся завоевать заветную статуэтку.

Напомним, что Борисов — первый российский актер, который был номинирован на “Оскар”. Пользователи сети отмечают, что даже если он не победит, быть лауреатом — это уже огромная честь для любого артиста. К слову, самая главная церемония в киноиндустрии пройдет уже через неделю — 3 марта.