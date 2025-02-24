Актриса Будина резко высказалась об «Аноре»

Актриса Ольга Будина в беседе с NEWS.ru раскритиковала номинированный на «Оскар» фильм Шона Бэйкера «Анора».

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Будина считает, что «Анора» — это практически порнофильм. По ее мнению, в таких картинах нет и не будет художественной ценности. Актриса призналась, что не может назвать «Анору» искусством. Она заявила, что лента культивирует низкие страсти и уничтожает человеческое достоинство.

«Сознание зрителя профессионально перемещают в трусы героям ленты, приперчивают спецэффектами и музыкой и вешают ярлык «современного искусства», — рассказала артистка.

Будина уверена, что российскому зрителю сейчас необходимо другое кино. В пример она привела картину Максима Фадеева «У края бездны» о штурме Мариуполя.

В январе стало известно, что фильм «Анора» номинировали в категории «Лучший фильм» на премии «Оскар». Также поборются за награду Шон Бэйкер за «Лучшего режиссера», Майки Мэдисон за «Лучшую женскую роль» и Юра Борисов за «Лучшую мужскую роль второго плана».

Борисов рассказывал, что ему сложно чувствовать радость из-за своей номинации на премию «Оскар». По словам артиста, ему хочется «залезть куда-нибудь в темное место и переждать, пока волна пройдет».