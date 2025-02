Умерла актриса Роберта Флэк

24 февраля скончалась Роберта Флэк, американская певица и актриса.

Флэк была одной из главных музыкальных звезд 1970-х, за два года три ее сингла выходили на вершину чартов - The First Time Ever I Saw Your Face, Killing Me Softly with His Song и Feel Like Makin' Love.

О кончине звезды сообщает People со ссылкой на заявление семьи Флэк. Две недели назад ей исполнилось 88 лет.

Официальная причина смерти артистки пока не обнародована, но осенью 2022-го стало известно, что у Флэк диагностирован боковой амиотрофический склероз, неизлечимое заболевание, и Флэк госпитализирована. В пресс-релизах отмечалось, что артистка испытывает затруднение с речью и утратила способность петь.

В 2016-м Флэк перенесла инсульт. В 2022-м переболела коронавирусом.

Роберта Флэк родилась в 1937 году в Северной Каролине. В 1969-м выпустила дебютный альбом. На ее счету - два десятка наград и номинаций, включая премию "Грэмми".

В фильмография - более 130 фильмов, сериалов, телешоу и музыкальных видео. Песни Флэк звучат в 120 кинокартинах и сериалах.