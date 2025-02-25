Глеб Калюжный рассказал о новых ролях, взрослении и творческих планах

С 20 февраля в онлайн-кинотеатре Wink выходит сериал "Челюскин. Первые" — драма по мотивам реальных событий 1934 года. Советские полярники на пароходе "Челюскин" рассчитывали впервые в истории за одну навигацию преодолеть Северный морской путь, но миссия обернулась катастрофой: судно затонуло, и экипажу пришлось два месяца выживать на льдине в условиях полярной зимы. Одну из главных ролей в сериале играет Глеб Калюжный — актер, музыкант и рэпер. В интервью ТАСС он рассказал о своем герое и съемках, взрослении на экране и в реальной жизни, музыкальном творчестве и борьбе с выгоранием, а также о других свежих проектах со своим участием.

© Кадр из фильма

— Глеб, вы дебютировали в кино школьником и закрепились в амплуа проблемного подростка. Судя по вашим новым проектам — "Челюскин. Первые", предстоящей спортивной драме "Первый на Олимпе", — от этого образа вы отходите. Как состоялся этот переход к более зрелым и взрослым персонажам? Ждали ли вы его?

— К сожалению или к счастью, я не Питер Пэн и все время мальчишкой быть не получится. Но можно в душе оставаться ребенком, в этом нет ничего плохого, на мой взгляд. Я люблю свою профессию и очень избирателен в принятии решения об участии в той или иной картине. Безусловно, как любой актер, я не хочу быть привязан к одному амплуа или образу. У меня были достаточно разные роли и проекты очень разных жанров: драма, комедия, боевики, триллеры… Но таких масштабных полных метров и сериалов у меня, конечно, еще не было. Я ждал таких предложений и очень рад, что коллеги и шефы в меня поверили, дали проявиться, рассмотрели внимательнее.

— А если снова предложат подростковые роли, согласитесь?

— Подростковым ролям только рад буду! Паспорт еще просят показывать в магазинах.

— Насколько я знаю, у вас нет актерского образования, но вы говорили, что все же хотите его получить. Удалось это осуществить, найти наставника? Или растите мастерство на площадке?

— В данный момент обучаюсь на режиссера. Я изучал литературу про актерские техники и различные подходы, но сейчас появилось огромное количество методик, помимо классической основы Станиславского и Чехова. Практиковаться необходимо всегда — как в кадре, так и за ним. Я продолжаю постоянно учиться. У партнеров по съемочной площадке, у членов съемочной группы, у себя самого или просто прохожих. Безусловно, огромный вклад внесли старшие наставники и коллеги по кадру. Но и у молодых ребят тоже есть чему поучиться! Сейчас очень много талантливых и техничных молодых актеров.

— Большинство ваших проектов — про современность. Что меняется, когда играешь в исторических проектах? Хотели бы сыграть в костюмной драме, где действие происходит несколько веков назад?

— Когда изменяются предлагаемые обстоятельства, то с ними — манера и особенности речи, в зависимости от эпохи. Все, что связано с нашим прошлым, историей, мне с детства очень близко и интересно. Обожаю эксперименты, люблю прыгать выше головы и не ставить рамок. Конечно же, охотно соглашусь на подобные авантюры, личных хотелок и приоритетов нет.

— Расскажите о своем герое в сериале "Челюскин. Первые". Кто он, как справляется с катастрофой? Поскольку у сериала документальная основа, может, и у вашего персонажа есть прототип?

— Мой герой Юрий Набатов. Сразу хочется подметить, что он вымышленный персонаж, но в сериале становится соединяющим звеном для всех персонажей. Молодой механик, упертый, влюбленный, выросший без родителей и сбежавший от прежней жизни. Он попадает на пароход "Челюскин", ставший для него билетом в жизнь. Все время он будет оказываться перед сложнейшим выбором, только в нашей истории еще и в режиме выживания. Он отчаянно борется за то, что ему действительно дорого. А победит ли он в борьбе с собой, увидим вместе на экране.

— Что было самым сложным и запоминающимся во время съемок?

— Наверное, для меня самой сложной оказалась работа летом в павильоне. Проживать и играть "зиму" в жару, в тяжеленных костюмах было, мягко говоря, не просто. Было много производственных сложностей, но я каждый раз усмирял себя мыслью о том, что мы не в заточении на льду, думал о том, какими отважными были челюскинцы. В экспедициях участвовал, но не весь съемочный блок и не везде.

— В кино переход к ролям взрослых состоялся, а ощущаете ли вы, что сами взрослеете? Может, появились новые приоритеты и ценности, закрались какие-то переживания?

— Все из перечисленного вами своевременно и неизбежно. Вы знаете, я стараюсь думать на несколько шагов вперед, опережая мысли о прокрастинации. Постепенно у каждого из нас вместе со взрослением и пережитым опытом меняются взгляды как на окружающих, так на себя и мир. Переживать я уже устал, если честно, хочется просто жить, занимаясь любимым делом, радуя близких, зрителей и слушателей. Прям совсем уж личным делиться не хотелось бы, простите.

— Знаю, как для вас важны музыка и рэп, при этом вы говорили, что из-за съемок времени на творчество остается мало. Как сейчас — удалось найти баланс?

— Я стараюсь не ограничиваться четырьмя стенами ни в кино, ни в жизни. Всегда в пример приводил Владимира Семеновича Высоцкого, который успевал и в театре служить, и в кино играть, музыку сочинять, стихи писать, а еще, давая концерты, успевал после них в баре с кем-то подраться или чего еще… Рэп был и остается моей страстью, основой и самым рабочим инструментом для каждой исповеди. Музыка — отдушина и что-то бесценно-сокровенное. Ее у меня никогда не отнять.

Я всегда совмещал музыку и кино. Меня и в первый фильм утвердили благодаря музыке, а точнее, клипу на одну из первых записанных песен. Да и музыка в кино стала неким установившимся кредо. От саундтреков до полного контроля над музыкальной составляющей в качестве креативного продюсера. Безусловно, это абсолютно разные стихии, и нужно уделять должным образом время и тому, и тому. Еще не забывать про жизнь и прочие прелести бытия, не говоря уже о личной жизни.

— Работа актером требует огромной отдачи, как вы находите силы еще и для самовыражения вне кино?

— У меня самая надежная и профессиональная команда в лице ближайших друзей, с которыми мы развиваемся бок о бок уже более десяти лет. А также общий негасимый запал. Мы, как плюс и минус, друг друга заряжаем на общие победы. Потихоньку, уверенно, не без ошибок, но только наверх и только вместе!

Планы и их реализация в текущем и следующем году поразительны, отточено целенаправленны. Записан и уже совсем скоро выйдет новый альбом, даже не один. Готовятся совместные коллаборации с мастодонтами своих жанров и поджанров. Планируется сотрудничество с крупнейшими в СНГ дистрибьюторами и продюсерами, креативными стратегами.

Силы есть и будут всегда, если понимаешь, зачем тебе любое из твоих дел или действий, когда получаешь настоящее удовольствие и от того чувствуешь себя живым.

Желаю каждому обрести это чувство!

— Что вам помогает перезагрузиться и восстановиться? Как проводите свободное время, если оно появляется? Выгорания у вас не бывает?

— Бывает и бывало, конечно. Все мы живые, большинство по крайней мере… Помогают встречи с семьей, спорт, литература, процедуры оздоровительные, витамины, походы к психологу. Уютные встречи с друзьями, вечера наедине дома, новый просмотренный фильм или сериал. В общем, действия для расширения границ и кругозора.

— Последние пару лет в кино регулярно выходят сказки: "Бременские музыканты", "Волшебник Изумрудного города" и другие. Что думаете по поводу этого тренда? Вы бы хотели сыграть сказочного героя?

— Да я и сам сказочный. Мне в целом сильно импонирует вектор, в котором с молниеносной скоростью движется наш кинематограф. Сыграть в сказке хотел бы в том числе потому, что есть маленькая сестренка. И еще надеюсь, в обозримом будущем у меня появятся дети.

— Какой из ваших проектов у вас любимый и на съемки какого из них вы хотели бы вернуться?

— К каждой из картин и съемочных групп я неравнодушен. Например, когда к "Вампирам средней полосы" вернемся, буду очень рад!

— В каких еще фильмах и сериалах мы скоро вас увидим, можете поделиться?

— Пока что смотрите сериал "Челюскин. Первые" на Wink, фильм "Красный шелк" во всех кинотеатрах страны, а также осенью — полнометражную спортивную драму "Первый на Олимпе".