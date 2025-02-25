Питт и Энистон могут сняться в одном фильме

Дождались! Дженнифер Энистон и Брэд Питт снова вместе — ну, по крайней мере на экране. RadarOnline сообщает, что экс-возлюбленные воссоединятся на съемках фильма, где предстанут в качестве пары. Утверждается, что Питт лично пригласил Джен поработать вместе, а она охотно согласилась, но пока пытается сохранить все в тайне. Оказывается, Брэд уже давно подумывает над совместным проектом со звездой «Друзей», но прежде она отвергала предложения, поскольку не хотела усложнять и без того непростую ситуацию в жизни бывшего мужа из-за его развода с Анджелиной Джоли. Теперь, кажется, Энистон не видит никаких преград.

«Теперь, когда его развод позади, обоим не помешала бы кассовая победа, и Джен очень нравится последний сценарий, который прислала его команда», — рассказал инсайдер.

Судя по всему, нас ждет очередная романтическая комедия. После того как четвертая часть «Бриджит Джонс» так понравилась зрителям, в Голливуде почувствовали, что нужно больше такого рода ромкомов.

«Это будет настоящий кассовый хит — увидеть, как Брэд и Джен выпускают пар в романтической комедии», — добавил источник.

Увы, есть одно «но». Все происходящее несколько смущает нынешнюю избранницу Брэда Инес де Рамон.

«Когда они с Брэдом только сблизились, в адрес Анджелины не было ничего, кроме язвительности, но в адрес Джен — никогда. Джен всегда оставалась недоступна для критики и почти вознесена на пьедестал в глазах Брэда из-за того, как она пережила этот шокирующий развод. Инес признала, что Питт все еще общается с ней — настаивает, что это потому, что он "должен ей" после того, как она без всяких проблем оставила ему их продюсерскую компанию Plan B», — объяснила еще одна анонимная собеседница издания.

Уточняется, что чувства Инес на решения Брэда вряд ли повлияют. После провального фильма «Одинокие волки» ему необходимо оживить карьеру — и воссоединение с Энистон пойдет только на пользу.

Напомним, Дженнифер Энистон и Брэд Питт были женаты с 2000 по 2005 год. Они расстались после того, как на съемках «Мистера и Миссис Смит» у Брэда завязался роман с Анджелиной Джоли, — свои новые отношения он рассекретил еще до оформления официального развода с Джен. По многочисленной информации, Энистон крайне тяжело переживала развод. Известно, что она до сих пор не может простить Джоли тот факт, что она разрушила ее семью.