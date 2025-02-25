Брэд Питт и Дженнифер Энистон воссоединятся на экране спустя 20 лет после расставания

Дождались! Дженнифер Энистон и Брэд Питт снова вместе — ну, по крайней мере на экране. RadarOnline сообщает, что экс-возлюбленные воссоединятся на съемках фильма, где предстанут в качестве пары. Утверждается, что Питт лично пригласил Джен поработать вместе, а она охотно согласилась, но пока пытается сохранить все в тайне. Оказывается, Брэд уже давно подумывает над совместным проектом со звездой «Друзей», но прежде она отвергала предложения, поскольку не хотела усложнять и без того непростую ситуацию в жизни бывшего мужа из-за его развода с Анджелиной Джоли. Теперь, кажется, Энистон не видит никаких преград.

Питт и Энистон могут сняться в одном фильме
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«Теперь, когда его развод позади, обоим не помешала бы кассовая победа, и Джен очень нравится последний сценарий, который прислала его команда», — рассказал инсайдер.

Судя по всему, нас ждет очередная романтическая комедия. После того как четвертая часть «Бриджит Джонс» так понравилась зрителям, в Голливуде почувствовали, что нужно больше такого рода ромкомов.

«Это будет настоящий кассовый хит — увидеть, как Брэд и Джен выпускают пар в романтической комедии», — добавил источник.

Увы, есть одно «но». Все происходящее несколько смущает нынешнюю избранницу Брэда Инес де Рамон.

«Когда они с Брэдом только сблизились, в адрес Анджелины не было ничего, кроме язвительности, но в адрес Джен — никогда. Джен всегда оставалась недоступна для критики и почти вознесена на пьедестал в глазах Брэда из-за того, как она пережила этот шокирующий развод. Инес признала, что Питт все еще общается с ней — настаивает, что это потому, что он "должен ей" после того, как она без всяких проблем оставила ему их продюсерскую компанию Plan B», — объяснила еще одна анонимная собеседница издания.

Уточняется, что чувства Инес на решения Брэда вряд ли повлияют. После провального фильма «Одинокие волки» ему необходимо оживить карьеру — и воссоединение с Энистон пойдет только на пользу.

Напомним, Дженнифер Энистон и Брэд Питт были женаты с 2000 по 2005 год. Они расстались после того, как на съемках «Мистера и Миссис Смит» у Брэда завязался роман с Анджелиной Джоли, — свои новые отношения он рассекретил еще до оформления официального развода с Джен. По многочисленной информации, Энистон крайне тяжело переживала развод. Известно, что она до сих пор не может простить Джоли тот факт, что она разрушила ее семью.

Актеры
Брэд Питт
Анджелина Джоли
Бриджит Джонс
Дженнифер Энистон