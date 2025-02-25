Сын Арнольда Шварценеггера рассказал, как отец повлиял на его карьеру

Актёр Патрик Шварценеггер, сын культового Арнольда Шварценеггера, рассказал в интервью The Sunday Times, что ему удалость сняться в третьем сезоне сериала «Белый лотос» без помощи и влияния своего отца, хотя многие как раз думают об обратном.

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По словам Патрика, он рад, что родился в своей семье, поскольку любит каждого человека в ней, включая отца, однако иногда у актёра есть мысли о том, что лучше бы он родился с другой фамилией.

Я знаю, что найдутся люди, которые скажут, что я получил эту роль только из-за отца. Но они не видели, как я на протяжении 10 лет занимался актёрским мастерством. Конечно, это расстраивает. И в этот момент я думал: «Лучше бы у меня не было моей фамилии».

Совместное фото Патрика с отцом и матерью

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Кстати, третий сезон «Белого лотоса» уже показывают — пока вышло два эпизода.