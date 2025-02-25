Евгений Водолазкин рассказал, что думает об Эмире Кустурице

Эмир Кустурица - великий режиссер, такое мнение в интервью ТАСС выразил писатель Евгений Водолазкин. Совместно они работают над экранизацией романа Водолазкина "Лавр", где писатель впервые выступит сценаристом.

"Что касается ситуации с фильмом Кустурицы, то здесь я чувствовал определенную сложность вот какого рода: Кустурица - великий режиссер, и, в общем, изначально я не хотел путаться у него под ногами. Время от времени мы встречались и беседовали. Сначала о возможности экранизации Гоголя, потом о создании фильма по "Лавру", - сказал он.

Собеседник агентства поделился, что он долго думал о том, как можно снять "Лавр", общаясь с различными режиссерами, и долгое время не представлял, как это осуществить. В конце концов он пришел к выводу, что, поскольку кино - это искусство действия, следует акцентировать внимание на ярких моментах романа.

"Здесь я склонен был усилить линию юродивых и, может быть, ослабить какие-то другие. Я написал сценарий, который понравился Кустурице, но впоследствии он предложил не просто внести изменения, но в каком-то смысле перейти в иное художественное измерение", - добавил автор.

Водолазкин поделился, что с Кустурицей готов обсуждать любые, даже самые неожиданные варианты и не исключил, что в обозримом будущем им удастся прийти к общему решению.

"Оно, повторяю, может быть шокирующе неожиданным, но во мне есть некая экспериментаторская жилка, так что и по "Лавру" я готов принять неевклидово решение. Если это будет геометрия Лобачевского, то я не против того, чтобы параллельные прямые пересекались", - сказал он.

Роман "Лавр" вышел в 2012 году, действие произведения разворачивается в Средневековой Руси. Главный герой - врач, который обладает даром исцеления, но не может спасти свою возлюбленную и принимает решение пройти земной путь вместо нее. За эту книгу автор стал лауреатом двух крупнейших российских литературных премий - "Ясная Поляна" и "Большая книга".

Водолазкин известен как прозаик, филолог, специалист по древнерусской литературе и автор романов-бестселлеров "Авиатор", "Брисбен", "Лавр". Его произведения переведены на многие иностранные языки. Кустурица - сербский кинорежиссер и актер, отмеченный наградами мировых фестивалей, включая две "Золотые пальмовые ветви".