Стал известен гонорар Кристины Асмус

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорар российской актрисы Кристины Асмус. Его комментарий приводит сайт «Страсти».

По словам продюсера, звезда сериала «Интерны» и франшизы «Елки» является востребованной артисткой.

«В кино она зарабатывает примерно полтора миллиона рублей за съемочный день. Зависит от проекта, процесса и режиссера», — отметил Дворцов.

Почти столько же, по данным источника, Асмус получает за участие в спектаклях.

Ранее Дворцов раскрыл гонорар певицы Жасмин, которая получает заказы на частные мероприятия и активно гастролирует по городам России.