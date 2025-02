Умер американский актер Томми Дикс

Ушел из жизни Томми Дикс, американский актер кино и Бродвея и певец. У артиста лаконичная фильмография - музыкальная комедия 1943 года "Лучшие ножки вперед" и эпизод в ромкоме "Энди Харди и блондинки".

© кадр из фильма «Лучшие ножки вперед»

В "Ножках" экранной партнершей Дикса была Люси Болл, звезда ситкома "Я люблю Люси". В ленте Томми исполняет две песни - Buckle Down, Winsocki и Three Men on a Date.

Сразу после дебюта на Бродвее артиста пригласили в кино - повторить его сценическую роль на экране. После войны Дикс активно выступал по клубам, подписал контракт с Coroner Records, но довольно быстро "устал от шоу-бизнеса" и устроился на лесопилку своего тестя, в конечном итоге дослужившись до вице-президента лесозаготовительной компании.

Дикс скончался еще 15 января, сообщает вчера THR со ссылкой на его семью.