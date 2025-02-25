СМИ: Кэтлин Кеннеди уйдет с должности президента Lucasfilm

Источники издания Puck News сообщили о том, что Кэтлин Кеннеди покинет пост президента Lucasfilm до конца этого года. О своём решении Кэтлин уведомила руководителей Disney, чтобы они начинали искать ей замену. По слухам, новым президентом компании может стать Дэйв Филони.

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При этом изначально Кеннеди хотела покинуть свою должность ещё в 2024 году, однако по неизвестным причинам решила поработать в компании ещё год. Крупные СМИ вроде Deadline или Variety новость не подтверждали, но это может быть лишь вопросом времени.

Кеннеди вступила в должность президента Lucasfilm в 2012 году по решению Джорджа Лукаса. С этого времени она отвечала за развитие франшиз «Индиана Джонс» и «Звёздные войны».