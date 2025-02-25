Скончался актер из сериала «Во все тяжкие» Джон Лоулор

Американский актер Джон Лоулор скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила газета The Hollywood Reprter со ссылкой на родственников артиста.

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— Лоулор умер 13 февраля в хосписе для ветеранов в Альбукерке, штат Нью-Мексико, — говорится в материале.

Джон Генри Лоулор III родился в 1941 году в американском штате Колорадо, где получил высшее образование в местном университете. Среди прочего он трудился в театре, а также проходил военную службу во Вьетнаме. Актер начал сниматься с середины 1970-х годов.

Среди его работ были «Во все тяжкие», «Досье детектива Рокфорда», «Закон Лос-Анджелеса», «Кувалда» и многие другие проекты. Его профессиональная карьера длительностью более чем 60 лет в качестве актера также включала роли в таких фильмах, как «S.O.B.» Блейка Эдвардса и «Уайатт Эрп» Лоуренса Кэздана.