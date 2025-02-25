Актриса Ольга Лерман рассказала, почему люди любят фантастику в кино

Документально-художественный фильм «Екатерина Великая» вышел на экран. Молодую императрицу сыграла Ольга Лерман. «Вечерняя Москва» пообщалась с актрисой.

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— Ольга, какой вы увидели героиню и что помогло создавать образ?

— Какой я ее увидела, вы сможете понять, посмотрев наш фильм. А вдохновлялась ее портретами, «Записками», мемуарами, историческими справками и, конечно, собственными ощущениями.

— Как вы раскрыли их отношения с супругом Петром III? В чем причина ее нелюбви, даже ненависти к мужу?

— Мы раскрыли то, что нам было дано на уровне сценария, и там у нас было всего две совместные сцены. Думаю, они были максимально разных взглядов на жизнь, любовь, семью. Если семья — это корабль, который идет в одном направлении, — у них не было похожего маршрута. Слишком разные ценности.

— Фильм снимался в исторических местах. Что больше всего впечатлило?

— Пустой Петергоф! Съемки начинались в 3–4 утра, и мы приезжали задолго до открытия музея. Встречали рассвет, снимали сцены и уезжали за несколько минут до открытия. Это было незабываемо!

— Исторические фильмы всегда вызывают много вопросов. Кто-то считает, что восстанавливать события надо с музейной точностью, другие утверждают, что достоверность не обязательна. Что думаете вы?

— Я думаю, что художественное кино — это всегда взгляд художника, точнее, даже нескольких под предводительством одного — режиссера. У него есть свое видение и своя правда. И потому, если хочется идеальной точности, лучше сходить в музей, а не смотреть кино.

— В фильме роскошные платья, короны, прически... В этот период мода к женщинам была неблагосклонна — а вам самой тяжело было привыкнуть к корсетам, тяжелым тканям?

— Нет, не тяжело, все было довольно удобно сшито, по фигуре. Екатерина Шапкайц — совершенно прелестная художница, мне понравились все мои платья.

— В Театре Наций состоялась премьера «Сато». Как вам существование в жанре магического реализма: когда магические элементы сочетаются с повседневной реальностью?

— Мы в целом с вами живем и сами давно в магическом реализме. Я не разделяю жанры на уровне «это мне близко, а это нет». Для меня важно самой верить в то, что говорю, и чтобы материал трогал меня и совпадал с тем, о чем и я хочу сейчас говорить со сцены. Вот тогда это большое счастье — попробовать рассказать эту историю зрителю и поделиться своими чувствами.

— Почему сейчас и в литературе, и в кино, и в театре становится популярным реализм с элементами фантастики?

— Наверное, потому что фантастика отвлекает от реальности, а люди приходят в театр за катарсисом и попыткой отвлечься от обыденной жизни. Но в то же время с помощью фантастики можно рассказать и про реальное, про самое сокровенное, то, что болит.

ДОСЬЕ

Ольга Лерман родилась 25 марта 1988 года в Баку. В 2011 году сразу после окончания Щукинского училища была принята в труппу московского Театра имени Вахтангова. В ее фильмографии более 50 работ, среди которых: «Тайны госпожи Кирсановой», «Нормальный только я», «Родком», «Белый снег», «Поехавшая», «Мосгаз», «Плевако» и многие другие.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

— Если бы можно было выбирать — в какой эпохе вы хотели бы жить?

— Мне нравится моя сегодняшняя жизнь. Благодаря своей работе я перемещаюсь довольно часто в разные эпохи, но жить хотела бы продолжать только в своей.

— Вы из актерской семьи. Родители строго вас оценивают?

— Они меня поддерживают, прилетают на все премьеры. Как правило, говорят честно, если понравилось или нет. Я всегда говорю, что в отзывах зрителей и критиков меня поругают, найдут ошибки и недочеты, а моя семья — очаг тепла и надежды.

— Вы больше за нарядную женственность или за демократизм и свободу в стиле?

— Я люблю разное, ношу и платья, и спортивные штаны. Но, наверное, даже в красивом и женственном я ищу удобство. При сегодняшнем разнообразии это не сложно сочетать.

— Вы говорили, что, когда готовились к фильму «Белый снег», наблюдали за молчанием лыжницы Елены Вяльбе. Почему уделяете внимание именно молчанию?

— В молчании есть энергия, и по тому, как человек молчит, можно многое о нем понять. Есть люди, которым тяжело не разговаривать, и для них молчание становится испытанием, а есть, наоборот, те, из кого слова не вытянешь. Встречаются люди, которые молчание используют как защиту или, например, как отдых и попытку отключиться от мира и социума. У молчания очень много значений. Я люблю думать в этом направлении, когда работаю над ролью.

— Что такое «ваш театр» сейчас?