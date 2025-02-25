15 лет назад, 25 февраля 2010 года, скончался актер Владислав Галкин. Внезапная смерть звезды сериала «Дальнобойщики» шокировала его близких и поклонников. До сих пор многие, включая его отца, считают, что артиста убили. Почему Галкин получил судимость из-за злоупотребления алкоголем и какие тайны вскрылись после его смерти — в материале NEWS.ru.

Как Владислав Галкин стал актером и получил известность

Владислав родился в Санкт-Петербурге, потом переехал с семьей в подмосковный город Жуковский. Его мать актриса Елена Демидова вышла замуж за режиссера Бориса Галкина, когда мальчику было 10 лет. Владислав быстро начал называть кинодеятеля папой.

В девять лет бабушка Влада отвела его на кинопробы, и он снялся в фильме «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» режиссера Cтанислава Говорухина в роли хулигана и беспризорника Гека. Борис Галкин рассказал NEWS.ru, что уже по первой картине окружающим было понятно, что у мальчика талант.

«Там видна природа его мальчишеской игры. Это не просто игра, когда дети увлекаются. У него она была с осмыслением того, что происходит в кадре. В большей степени это проявилось в фильме „Этот негодяй Сидоров“ (Влад Галкин снялся в нем спустя два года. — NEWS.ru). Он понимал, что актерская работа — это в первую очередь точная, верная цепочка выработанных, решенных, осмысленных отношений к предмету, ситуации и персонажу», — сказал Галкин.

В 15 лет он снялся в фильме Александра Муратова «Золотая цепь» по мотивам произведений Александра Грина. К 18 годам у Владислава уже было несколько успешных ролей в кино, поэтому он поступил в Щукинское театральное училище.

Борис Галкин отметил, что больше всего во время учебы Влада интересовали этюды, раскрывающие характер персонажа.

«Он никогда не интересовался внешней стороной, его волновала природа проявлений чувств, почему человек гневается или плачет, и тут он открывал все свои душевные клапаны. Он мог рыдать, и это было убедительно, или хохотать от пуза. Это было на грани, остро и высоко, он стремился к крайним высотам проявления человеческих чувств, и это ему удавалось», — сказал Галкин.

Борис Сергеевич отдельно выделил социальную драму «Абориген», в который Владислав сыграл трудного подростка, попавшего в трудные жизненные обстоятельства. «Он даже физически после этого тяжело себя чувствовал. У него была слабость, он был подавлен. Он выложился, был опустошен», — вспомнил отец актера.

Владислав стал по-настоящему популярным после роли водителя Сашки Коровина в сериале «Дальнобойщики», который вышел в 2000 году.

«Он же наполнил эту роль. Если говорить об основополагающей фразе его героя Сашки, то он произносит „а где любовь, там и я“. Возможно, что он ее и нашел, и придумал. Это характеристика этого героя», — сказал Борис Сергеевич.

Что известно о женах Владислава Галкина

Владислав рано начал жить отдельно от матери и отца, ему было всего 17 лет, когда он переехал в съемную квартиру. Сам актер говорил, что ему нужно личное пространство и жить с близкими, у которых другой график, бывает сложно.

В 18 лет Галкин впервые женился. Его супругой стала дочь сотрудников Внешвоенторга Светлана Фомичева. Через год они развелись. Второй брак артиста с женщиной по имени Елена тоже просуществовал всего несколько месяцев. С третьей женой Валентиной Елиной, будущей актрисой, студенткой ВГИКа, Владислав тоже не смог ужиться.

В 1998 году Галкин женился на актрисе и режиссере Дарье Михайловой. Она ставила спектакль «Дело №...» по роману Федора Достоевского «Братья Карамазовы» и искала актера на роль Мити, Галкин проходил пробы. По словам Владислава, он влюбился в нее с первого взгляда. У Дарьи была дочь Василиса от другого брака, актер принял девочку как родную.

Родители Галкина позже говорили, что сын безумно любил Михайлову, много работал ради нее, покупал ей машины, квартиры и бриллианты. Борис Сергеевич сейчас отказался комментировать отношения Владислава с Дарьей.

До чего довело Владислава Галкина злоупотребление алкоголем

После выхода «Дальнобойщиков» актера стали часто приглашать на вечеринки, где было много бесплатного спиртного. Постепенно Владислав начал злоупотреблять алкоголем. Михайлова боролась с пагубным пристрастием мужа, привела его в форму, и он снялся в ильме «Диверсант». Но позже у Галкина вновь случился срыв, и он продолжил пить.

Летом 2009 года актер попал в скандал. В баре ему отказались налить очередную рюмку водки, тогда Галкин достал травматический пистолет и выстрелил в воздух. Прибывшего на место происшествия милиционера он ударил по лицу. Инцидент с участием выпившего Владислава получил большой резонанс в СМИ. Суд назначил актеру наказание в виде одного года и двух месяцев условного срока.

Борис Сергеевич рассказал, что Влад сильно переживал по поводу этого случая.

«Вранье все [в этой истории] от начала до конца. Писали, что устроил стрельбу, чуть не убил бармена… Там даже бокала не было разбито, резиновая пуля, которую он пустил, попала в стенку. Там не было ни одного человека в баре, я там оказался спустя минуту, как его увезли. Ажиотаж был по одной причине: известный человек был выпивши, и запахло жареным. Он глубоко к сердцу принимал и чувствовал вину в той степени, в которой ее не было», — поделился мнением Галкин.

В 2010 году Михайлова подала на развод. Суд был назначен на 10 марта, но так и не состоялся.

От чего умер Владислав Галкин

В январе 2010 года Галкин попал в больницу с приступом острого панкреатита. Это заболевание может развиваться в том числе на фоне алкогольной зависимости. Вопреки ожиданиям Владислава, Дарья так и не навестила его в больнице и не забрала заявление на развод.

27 февраля Галкин был обнаружен мертвым в съемной квартире на Садовой-Спасской улице в Москве. Актер делал капитальный ремонт в собственном жилье, поэтому и арендовал на время другое. Несколько дней он не выходил на связь, поэтому друзья Галкина вызвали спасателей, которые вскрыли дверь. По разным данным, актер лежал на полу или на постели вниз лицом. Экспертиза постановила, что он умер за два-три дня до того, как его тело было обнаружено.

Причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность и остановку сердца. Следов насилия на теле актера не обнаружили.

Могли ли Владислава Галкина убить

Сразу после смерти Влада появилась версия об убийстве. Сначала ее обсуждали поклонники артиста, позже Борис Сергеевич представил факты, которые, по его мнению, не стыковались с официальной версией естественной смерти в программе «Человек и закон».

По словам Галкина, накануне смерти его сын снял в банке со счета 136 тысяч для оплаты ремонта, но он не успел расплатиться, эти деньги так и не были найдены. Также, по данным актера, в квартире сына были найдены коньяк и томатный сок, но после обострения панкреатита Влад придерживался диеты: не пил ни алкоголь, ни сок. Борис Сергеевич также рассказал о сообщениях, которые Галкин-младший получал незадолго до смерти. По словам отца актера, в СМС были угрозы, также в телефоне скончавшегося были записаны несколько номеров, названных «враг-1», «враг-2» и т. д.

Спустя 15 лет отец Владислава не хочет обсуждать версию об убийстве сына.

«Я не буду на эту тему говорить, потому что следствие было приостановлено. Чтобы я ни делал. Я не смог его продлить, это не у меня не увенчалось успехом. Эту вину я взял на себя», — сказал Галкин.

Каждую годовщину со дня смерти Влада Борис Сергеевич идет к нему на могилу. Приятели и поклонники актера также собираются на Троекуровском кладбище, чтобы почтить его память.