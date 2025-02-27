Умер голливудский актер Джин Хэкмен

Голливудский актер Джин Хэкмен, который является двухкратным лауреатом премии "Оскар" и BAFTA, умер на 96-м году жизни. Об этом сообщает газета Santa Fe New Mexican.

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Тело актера было обнаружено вечером 26 февраля в его доме, расположенном в американском городе Санта-Фе. По данным местного издания, мертвой найдена 63-летняя супруга Хэкмена Аракава, с которой он прожил вместе 34 года.

Смерть актера подтвердил шериф округа Адан Мендоза, отметив, что в доме было также обнаружено тело их собаки. При этом он не стал озвучивать точную причину смерти Хэкмена и его жены. Полицейский подчеркнул, что насильственных признаков смерти не выявлено.

Хэкмен стал известен благодаря съемкам в фильмах "Французский связной", "Бонни и Клайд", "Королевская семья Тененбаумов", "Непрощенный" и "Багровый прилив". Он также является обладателем двух "Оскаров" и трех "Золотых глобусов".