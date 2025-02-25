Кино – это целая жизнь, а для актеров их первая и последняя роль часто становятся важными вехами, отражающими путь, пройденный в профессии. Некоторые начинали с незаметных эпизодов, но со временем становились легендами.

Первой киноработой Евгения Леонова стала небольшая роль дворника в короткометражном фильме 1948 года «Карандаш на льду». Тогда ему было всего 22 года, и вряд ли кто-то мог предсказать, что спустя годы он станет одним из самых любимых актеров советского кинематографа. Последней работой Леонова в кино стал фильм 1993 года «Американский дедушка», где он сыграл главную роль. В возрасте 66 лет он по-прежнему оставался востребованным актером, но этот фильм оказался его последним.

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Савелий Крамеров впервые появился в кино в 1959 году, исполнив роль хулигана Васьки Ржавого в фильме «Ребята с нашего двора». Уже тогда его яркая мимика и харизма выделяли его среди других актеров. Однако карьера Крамерова сложилась непросто: в начале 1980-х он эмигрировал в США, где продолжил сниматься в кино. Несмотря на возвращение в российское кино в 1993 году («Настя», «Русский бизнес»), его последней работой стала роль матроса-телефониста в американской ленте «Любовный роман» (1994).

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @callmedemid.