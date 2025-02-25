Жизнь в Киеве и отъезд из РФ: где сейчас актриса Алина Ланина

Звезда сериала «СашаТаня» Алина Ланина продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что говорила о спецоперации и эмиграции?

Чем известна Ланина

Алина Ланина (настоящая фамилия — Кизиярова) родилась 3 марта 1989 года в поселке Рефтинский Свердловской области. Окончила актерский факультет Екатеринбургского государственного театрального института.

Артистка в интервью Светлане Баласанян признавалась, что сменила фамилию, так как настоящая была для нее «чужой».

«С фамилией были проблемы — постоянно путали ее, даже в титрах писали неправильно. Зачем мучить людей, зачем им запоминать эту сложную фамилию? Тем более она действительно не принадлежит мне по крови. Мой папа — обычный Саша Кузнецов, но его воспитал отчим, и он носил фамилию Кизияров. Он относится к ней с трепетом», — пояснила Ланина.

Наибольшую известность ей принесла роль Евы в сериале «СашаТаня». Помимо этого, она снималась в проектах «Зайцев + 1», «Кухня», «Склифосовский», «СашаТаня», «Вероника. Беглянка», «Сильнее судьбы», «Принц Сибири», «Защитники», «Серебряный бор», «Отчий берег», «На Париж», «Формула преступления», «Стажер», «Любовники», «Вероника» и других.

Всего в ее фильмографии более 40 работ.

Что известно о личной жизни Ланиной

Алина Ланина замужем, однако имя супруга она не раскрывает. При этом актриса рассказывала, что ее супруг старше ее на 12 лет и также работает в сфере кинематографа.

Пара воспитывает двоих детей — сына Льва и дочь Надежду. Она отмечала, что является «сама себе тылом», несмотря на наличие мужчины рядом.

«Я сама у себя тыл, я это и мужу говорю, да и он сам мне это говорит. Ему не обидно, у него нет желания доминировать, да и изначально в наших отношениях не было таких настроек», — признавалась Ланина в интервью журналисту Светлане Баласанян.

Также артистка рассказывала, что когда в их отношениях наступает кризис, то муж отправляется жить в свою квартиру.

«Когда совсем все плохо, и я начинаю придираться к нему, а он ко мне, то он идет пожить в свою квартиру. Мне кажется, пары, которые давно вместе, часто прибегают к подобному: нужно увеличить расстояние между друг другом, чтобы успокоить нервы», — объясняла она.

Вместе с детьми и супругом Ланина живет в доме, который купила сама.

«Я купила дом сама, это было мое желание — иметь дом. И этот путь начался еще до появления мужчины в моей жизни», — добавила актриса.

Что Ланина говорила о спецоперации

В день начала спецоперации, 24 февраля 2022 года, Алина Ланина вместе с маленьким сыном и няней оказалась в Киеве. Она вспоминала, что свой день рождения, 3 марта, встречала в бомбоубежище, где к ней пришло важное осознание.

«Я поняла: самое важное, как оказалось, — это не сколько любили меня, а сколько любила я. Причем понятие „любовь“ в его самом широком смысле: к родителям, к детям, к еде, к природе. Естественно, оказавшись лицом перед смертью, ты теряешь интерес ко всему материальному, но я думала, что становится важно, сколько людей тебя любит. А оказалось, что это не имеет значения. Перед глазами пролетали абсолютно неожиданные вещи. Я думала: как хорошо, что я влюбилась в того парня, как хорошо, что я видела горы, как хорошо, что я испытала материнскую любовь. Но я вообще не вспомнила, как люди мне аплодировали или как кто-то за мной красиво ухаживал», — призналась актриса в интервью Светлане Баласанян.

Также актриса рассказывала, что в тот момент впервые испытала страх, «когда прямо трясет». Выбраться из Киева Ланиной удалось спустя несколько дней.

Путь между горячими точками мы прошли с незнакомыми украинцами, которые абсолютно безвозмездно приехали за нами из Винницы в Киев, довезли до границы с Молдавией и уехали. Потом мы оказались в Дубае. Интересное наблюдение за собой — я не пролила ни одной слезинки, пока мы были на Украине, а после прорыдалась в море, — делилась артистка.

При этом Ланина не высказывалась о спецоперации и не говорила, поддерживает или осуждает она действия российских властей.

«Я внесена в черные списки на Украине, потому что я не осудила спецоперацию, но я намеренно не высказываюсь на эту тему. Я не высказываюсь, потому что во время нахождения в Киеве осознала еще одну важную вещь: словом можно убить. Мы каждый день наблюдали перестрелки на улицах, когда люди, которым выдали оружие, стреляли непонятно в кого и непонятно за что. Это были люди, начитавшиеся разных постов в соцсетях. Причем некоторые люди писали посты с добрыми намерениями, но те, другие, находившиеся в бреду, не так их понимали и хотели справедливости. Поэтому надо думать о том, какие последствия сказанное тобой слово может повлечь для других. Так что я не высказываюсь, поскольку вижу: от этого только отрицательные последствия», — поясняла артистка.

Что Ланина говорила об эмиграции

Алина Ланина в интервью Светлане Баласанян признавалась, что могла бы переехать из России, поскольку у нее нет привязки к месту.

«Мне кажется, я бы смогла приспособиться в любой стране, потому что у меня нет привязанности к определенному месту. Важно лишь, чтобы в этой стране мне было интересно жить», — поделилась она.

Однако на данный момент жизнь в другой стране не представляется ей интересной, добавила Ланина.

Чем сейчас занимается Ланина

Алина Ланина продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Третий — лишний?», «Номер 13», «Слишком женатый таксист» и «Боинг-Боинг».

В 2024 году она снялась в картинах «Овчарка» и «Последний богатырь. Наследие». В скором времени также можно будет увидеть фильм «Тимур и его команда» с Ланиной.

Помимо этого, на экраны должен выйти девятый сезон сериала «СашаТаня», в котором Ланина тоже приняла участие. В интервью Светлане Баласанян она раскрыла, почему ее экранный муж Алексей Климушкин покинул ситком.

«Официальная версия: это было решение продюсеров. А по какой именно причине — причин может быть много. В 2022 году вообще много актеров отказались работать в России, кто-то переживал за происходящее со знаком плюс, а кто-то — со знаком минус. Скорее всего, у Алексея были еще какие-то личные недопонимания с продюсером. То есть там был какой-то комплекс обстоятельств, но, повторюсь, официальная причина — это было решение продюсеров. Связано ли с это с их личными взаимоотношениями или с 2022 годом — меня, как просто коллегу по цеху, лично никто не посвящал», — рассказала Ланина.

При этом актриса добавила, что продюсеры каждый сезон оставляют ниточку, «что Сильвестр может вернуться».