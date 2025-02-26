Скандалы, здоровье, СВО: как живет Александр Панкратов-Черный

Народный артист России Александр Панкратов-Черный подарил зрителям множество запоминающихся ролей в популярных фильмах. 75-летний актер продолжает творческую деятельность. Какие последние новости выходили о нем, что он говорил об уехавших после начала СВО коллегах?

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Что Панкратов-Черный сказал про уехавших из РФ артистах

Панкратов-Черный в интервью aif.ru прокомментировал поведение певицы Аллы Пугачевой и ее мужа, юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), которые уехали в Израиль в связи с началом СВО и регулярно позволяют себе нелицеприятные высказывания о России.

«У Галкина отец генерал! Был начальником вооружения группы советских войск в Германии. Дед воевал. И Галкин вдруг такое сотворил. В голове не укладывается! И от Вани Урганта я абсолютно не ожидал такого. Бабушка у него патриотка была. В "Белорусском вокзале" как сыграла. <...> Ну их к черту, я о них вообще говорить не хочу. Они того не стоят. Гнилье, просто гнилье!» — заявил Панкратов-Черный.

Что Панкратов-Черный говорил про спецоперацию

В сентябре прошлого года Александр Панкратов-Черный заявил, что поддержка знаменитостями частичной мобилизации и спецоперации очень важна. Он отметил, что всегда выступал в поддержку жителей Донбасса, а также лично посещал ДНР и ЛНР, встречался с российскими военными и навещал раненых бойцов в госпиталях.

«Неделю назад я был в госпитале имени академика Н. Н. Бурденко, где встречался с ребятами. Я три раза был в Донецке, дважды был в Луганске, езжу по госпиталям в Ростове-на-Дону. Военные рады, что о них помнят. Входишь в палату, а они улыбаются. Это самое важное», — высказывался артист осенью 2022-го.

Что известно о здоровье Панкратова-Черного

В июле прошлого года Telegram-канал Mash сообщил, что народный артист России Александр Панкратов-Черный два дня провел в больнице в Москве. По данным канала, у него резко опустилось давление из-за жары и он потерял сознание. Канал пишет, что актера доставили в реанимацию, где врачи выявили у него поражение сосудов мозга.

Как отмечает Mash, Панкратов-Черный списал плохое самочувствие на нервы и переутомление, но обследование показало поражение мелких кровеносных сосудов мозга. По данным канала, врачи обнаружили в них скопления жидкости и признаки атрофии. Кроме того, как утверждают авторы канала, специалистов встревожила гноящаяся 5-сантиметровая гематома на локте артиста, которую быстро обработали и перевязали.

Mash утверждает, что Панкратов-Черный стал плохо слышать, у него установлены слуховые аппараты. При этом, как отмечает канал, образование в печени, которое было обнаружено у актера в феврале, почти не изменилось — предполагается, что это доброкачественная опухоль.

По данным Mash, артист уже на второй день госпитализации захотел домой. Как отмечает канал, его состояние к этому моменту стабилизировали и разрешили выписаться. При этом канал уточняет, что врачи уговаривали артиста остаться.

12 февраля 2024-го Telegram-канал SHOT сообщил, что у Панкратова-Черного диагностировали атеросклероз аорты. По информации источника, в связи с этим актер жаловался на сильные боли в области сердца перед госпитализацией.

«Артисту сделали рентген, по результатам которого выяснилось, что критичных изменений в легких на данный момент у 74-летнего артиста нет. Однако были выявлены повреждения диафрагмального нерва и уплотнения аорты. Теперь актеру требуется отдых и полный покой, также медики рекомендовали ему принимать препараты для укрепления костей и суставов. Восстановление может занять несколько месяцев», — писал SHOT.

Как отмечает Telegram-канал, изначально медики подозревали у актера инфаркт, однако этот диагноз не подтвердился. Супруга Панкратова-Черного Юлия Монахова также опровергла информацию о том, что артист был госпитализирован с инфарктом.

Позже SHOT сообщал о подозрении на атеросклероз аорты у артиста. Монахова опровергла эту информацию.

«Первый раз слышу. Бред!» — заявила она.

Что за скандал с Панкратовым-Черным случился на борту самолета

В апреле 2019 года в Сети появилось видео скандала с участием Александра Панкратова-Черного на борту самолета, где его возмутил отказ бортпроводников принести ему заказанный алкоголь.

«Подходит какой-то мальчик-стюард и говорит: "Вы себя ведете неадекватно". Я его спрашиваю: "В чем неадекватность моего поведения?" — "Вы заказали 100 граммов водки". — "Так я могу литр заказать, я в бизнес-классе лечу!" И началась ссора. Я его не оскорблял, я к пассажирам даже обратился — посмотрите на меня, разве я пьяный? Нет, пришла полиция, меня увели. Я не сопротивлялся. Все. Чистая провокация!» — говорил актер KP.RU.

Из-за действий Панкратова-Черного командир воздушного судна принял решение снять его с рейса из Барнаула в Москву, куда артист летел после спектакля. При этом, по словам актера, он был трезв и прошел фейсконтроль.

Позже ситуацию прокомментировали официальные представители авиаперевозчика, на борту которого произошел инцидент.