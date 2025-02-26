Умер Ша'Ви Льюис, звезда реалити-шоу «Подиум»

24 февраля на 40-м году жизни скончался Франклин "Ша'Ви" Льюис Фриерсон-младший, звезда реалити-шоу "Подиум" (Project Runway).

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Программа стартовала в 2004 году, на счету "Подиума" - более ста наград и номинаций, включая две праймтаймовые "Эмми". Вышло двадцать сезонов реалити, Ша'Ви стал звездой восемнадцатого. В сериале соревнуются начинающие модельеры. На кону - 100 000 долларов.

О смерти Льюиса сообщает People со ссылкой на подтверждение от его семьи. Дизайнера не стало 24 февраля. Причина и детали не приводятся.

Франклин Фриерсон вырос в Нью-Джерси, учился в университете в Атланте. Окончив вуз, запустил свою линию одежды, работал креативным директором в компании, производящей одежду для мужчин и на ТВ.