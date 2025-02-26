Актриса Чжэн Ханьи рассказала, как снимали фильм «Красный шелк»

Cтартовал прокат российско-китайского блокбастера «Красный шелк». «Вечерняя Москва» побеседовала с актрисой Чжэн Ханьи, сыгравшей ведущую роль.

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Ханьи, в ленте про то, как на Транссибирском экспрессе в 1927 году перевозят секретные документы, которые определят судьбу СССР и Китая, вы играете Ван Лин. Кто она, как попала в поезд?

— Ван Лин — девушка с ярким характером, заботливая и импульсивная. Она единственная из трех курьеров с китайской стороны, кто говорит по-русски, переводчица. События, через которые ей предстоит пройти, заставят Ван Лин повзрослеть.

Вы и сами неплохо говорите по-русски. Почему?

— Уже четвертый год я учусь в РГИСИ на курсе Юрия Красовского. После школы гостила в Санкт-Петербурге, где побывала на показах первокурсников в театральном институте. Мне так понравилось, что я рискнула пойти на вступительные. Родителям ничего не говорила, пока меня не приняли. В Китае я жила в небольшом городке, чтобы учиться актерскому мастерству, надо было ехать в Пекин. Они могли бы этого не одобрить. А тут уж меня отпустили.

В фильме вашу героиню будут дублировать?

— Нет, звучит мой голос. Создатели решили, что это придаст героине особый шарм, лучше проявит характер.

Ваш коллега, Милош Бикович, тоже озвучивает себя сам. А еще занимается укреплением отношений Сербии, откуда родом, и России. Вы намерены идти по схожему пути?

— Отчасти. То, что он делает, здорово! А я два года назад начала работать в китайском посольстве. Участвую в организации мероприятий. Хочется, чтобы жители наших стран сближались.

Вы победили в номинации «лучший женский голос» на конкурсе российско-китайской песни «Кубок «Конфуций». Любите петь?

— Очень! Музыка всегда поднимает мне настроение. После окончания вуза буду прослушиваться и в музыкальные театры. А пока порой в интернете выкладываю каверы, иногда перепеваю русские песни на китайском и наоборот.

Читала, что для учебы вы и тексты русских пьес переводите на китайский.

— Да, приходится уточнять что-то со словарем. Мы готовим много спектаклей, и не всегда найдешь хороший готовый перевод. А понимать, что играешь, важно.

Легко дается наш язык?

— Он требует упорства. Особенно поначалу. Первый год была словно в вакууме, а так люблю общаться. Зато сейчас уже могу говорить с вами. И я продолжу его учить, ведь хочу работать в России.

Какой спектакль запомнился у нас? Что посмотреть туристам в Китае?

— Выделить что-то одно сложно. Назову тот, который недавно впечатлил: «Холопы» Андрея Могучего в БДТ имени Товстоногова. А в Китае без знания языка, пожалуй, лучше сходить в цирк.

Ленту «Красный шелк» снимали и у вас на родине. Что увидит зритель?

— Люди смогут заглянуть в Шанхай 1920-х годов. Это будет интересно и любителям истории, и ценителям экшен-сцен, детективных сюжетов. Там будет много юмора и чуть-чуть романтики. Встреча русской и китайской культур.

Это ваш дебют. Какие моменты запомните?

— Как мы снимали на Байкале в 40 градусов мороза, где было так холодно, что замерзали, кажется, даже мысли. Как прыгали со скалы 10 метров в воду вместо каскадеров, а продюсер в это время крестился. Как в последний съемочный день меня разыграли, убедив, что нужен еще дубль, и поздравили прямо на сцене. Это просто незабываемо.

Досье

Чжэн Ханьи родилась 7 апреля 2002 года в городе Урумчи, Синьцзян (Китай). После окончания школы в Китае переехала в Россию для обучения в институте. С 2020 года занималась на подготовительном курсе. В этом году завершила обучение в РГИСИ, в мастерской Юрия Красовского. Роль Ван Лин в ленте «Красный шелк» — ее дебют на экране.