Санкции Евросоюза и гражданство Армении: как живет Михаил Галустян

Актер и комик Михаил Галустян попал в черный список Евросоюза в рамках 16-го пакета санкций, документ опубликовала пресс-служба Евросовета. Как Галустян на это отреагировал и как живет сейчас?

За что Галустян попал в санкционный список ЕС

Всего ЕС согласовал включение в санкционные списки 48 лиц и 35 организаций, «ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Собственно, в этом и обвинили Галустяна.

В 2019 году Галустяна внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» в связи с посещением Крыма после 2014 года. В январе 2023 года Украина ввела против Галустяна и ряда других российских деятелей культуры санкции сроком на 10 лет. В феврале ограничения против шоумена также ввела Канада.

Тем не менее, по признанию самого актера, решение ЕС стало для него неожиданностью. Юморист отметил, что нес людям радость, а в итоге стал жертвой гонений.

«Нас много, нас рать! Вы не сможете закрыть нас всех. Вам нужно заботиться о своих гражданах. А мы еще обязательно увидимся!» — подчеркнул Галустян.

Он добавил, что европейским политикам уже «совсем нечем крыть», если они стали подвергать санкциям актеров и комиков.

Что Галустян говорил об СВО

Комик активно показывает свою политическую позицию, например он участвовал в поддержке Владимира Путина во время президентских выборов в 2012 и 2018 годах. В августе 2022 года Минобороны РФ опубликовало видеопоздравление Галустяна военным летчикам.

«Работайте, братья! Вообще гордимся вами!» — заявлял Галустян.

Также он говорил о том, что события на Украине срежиссированы теми, кто хочет ослабить Киев и Москву и натравить страны друг на друга.

«Я верю, что украинский народ сможет понять, как жестко его подставили на Майдане, прогонит своих олигархов, которые отдают приказы убивать мирных граждан, и снова сможет жить в мире друг с другом и с нами», — высказывался юморист.

Зачем Галустян получал гражданство Армении

Однако поклонников смутил факт, что в начале апреля 2023 года Галустян вдруг получил второе гражданство — Армении. Это связали с СВО и заподозрили, что комик собрался эмигрировать.

«Я смотрю, СМИ всполошились по поводу того, что я получил гражданство Армении. Хочу внести ясность, чтоб не было никаких кривотолков», — сказал Галустян, добавив, что считает Армению своей исторической и этнической родиной.

«Дальше комментировать в принципе не обязательно. Но все-таки… Расслабьтесь. Я люблю Россию и никуда отсюда не сваливаю, как некоторые. У меня здесь много друзей, работы, контрактов, поклонников. Россия — моя Родина, и точка», — сообщил артист, говоря о втором гражданстве.

Чем Галустяну помог Кадыров

Галустян спародировал главу Чечни во время юбилейного выпуска КВН в ноябре 2016 года. В своей пародии комик поздравил ведущего Александра Маслякова с 55-летием передачи в образе Рамзана Кадырова.

В 2023 году Галустян признался, что создать пародию на политика ему помог сам Кадыров.

«Когда я делал эту пародию в КВН, я связался с Рамзаном Ахматовичем и признался, что есть такая идея. Спросил, как лучше это придумать, потому что мне надо было побольше материала, скажем так, для более точного номера», — сказал он.

По словам Галустяна, Кадыров согласился ему помочь, так как посчитал его адекватным человеком и профессионалом в юморе. Позже политик одобрительно высказался о выступлении Галустяна. Глава Чечни назвал пародию классной и отметил, что он «от души смеялся».

Как изменился Галустян

В июне 2024 года Галустян опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) коллаж, на котором видно, что он заметно похудел.

«Что с тобой, Галустян?» — подписал он свою публикацию.

Пользователи Сети отреагировали на изменения во внешности шоумена и отметили, что худоба его старит.

«Зачем вы так похудели?»; «Худоба старит»; «До было лучше», — высказались фанаты.

В октябре «КП-Санкт-Петербург» сообщила, что Галустян сбросил 14 кг. Комик появился на премьере проекта «Жыыызнь», в котором сыграл главную роль. Издание отметило, что многие поклонники не узнали комика. Сам Галустян признался, что стал правильно питаться и заниматься спортом. Кроме того, актер начал брать на съемки коврик для фитнеса.

По словам артиста, какое-то время ему нравилось отражение в зеркале, но похудеть его заставили медики, а не желание вернуться в прежнюю форму.