Ева Мендес в 2000-х была одной из самых востребованных актрис Голливуда. Ее карьера стремительно развивалась: она снялась в «Форсаже 2», «Двойном форсаже», «Призрачном гонщике» с Николасом Кейджем и ряде других успешных фильмов. Однако в середине 2010-х Мендес практически исчезла с экранов.

Главной причиной ухода из кино для Евы стала семья. В 2011 году она начала встречаться с Райаном Гослингом, а спустя несколько лет у пары родились две дочери – Эсмеральда и Амада.

Актеры, влюбившиеся друг в друга на съемочной площадке

Мендес также призналась, что ее больше не привлекают роли, которые ей предлагают. По ее словам, Голливуд часто предлагает актрисам образы, не соответствующие ее представлениям о том, какие проекты ей действительно интересны.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.