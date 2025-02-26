Милош Бикович рассказал о своем герое из фильма «Красный шелк»

Милош Бикович хотел бы сняться у Кустурицы, играть в арт-хаусе и продавать кофе в Южной Америке
Милош Бикович дал интервью к выходу в прокат фильма «Красный шёлк». Актер рассказал порталу «Кинопоиск» о своем герое – Николае Гарине.
- Предысторию Гарина мы придумывали вместе с режиссером Андреем Волгиным и продюсерами, - говорит Милош. - Я настоял на том, что у него должна быть любовная линия из прошлого, с героиней Елены Подкаминской, сотрудницей советских спецслужб. Что важно знать про Николая: он бывший царский агент. Человек, который находится на переломе эпох, между царской Россией и Советским Союзом. Он давал присягу царю, но, по сути, Гарин оказался в другой стране, хотя люди остались те же. Поэтому перелом идет еще и внутри него самого, он должен принять новую реальность и как-то в ней жить. А в Китае идут свои перевороты.
На вопрос, чем бы он сам занимался, если бы оказался в 1920-х годах, когда происходит действие фильма, Бикович предположил, что стал бы бизнесменом:
- Сложный вопрос. С теми знаниями, которые у меня сейчас есть, в 1920-х лучше всего быть инвестором в нефтяную отрасль — в России, в Америке или еще где-нибудь. Хотя в России в начале XX века было опасно. Если выбирать приятную и красивую жизнь, тогда бы инвестировал в кофе в Южной Америке.
Актер год назад стал отцом, но пока не готов приобщать своего сына к кинематографу и гаджетам:
- Это духовная пища, которую будет принимать ребенок. И эстетика увиденного потом во многом на него повлияет. Мне кто-то рассказывал, чего нужно избегать, а что можно показывать детям, но я забыл. Знаю, что есть целые видеоканалы, которые с помощью своих алгоритмов действуют на детское сознательное и бессознательное, чтобы подсадить ребенка на контент. Вот от этого хочу оградить сына.
Как и многие его коллеги, Милош высказал свое мнение о фильме «Анора» и международном успехе Юры Борисова.
- Смотрел, и мне понравилось, - говорит Бикович. - На меня самое большое впечатление произвела Майки Мэдисон — это колоссальная работа. Поэтому кино и называется «Анора». Там вообще все ребята на топовом уровне, нельзя сказать, что кто-то лучше, кто-то хуже. Я горжусь тем, как они играют. Юра замечательный в своем минимализме, в том, как он это внутри себя чувствует. Марк тоже супер в своем изящном и богатом стиле. Единственное, что некоторые сцены могли бы быть покороче.
Сербский актер признался, что хотел бы посотрудничать со своим соотечественником Эмиром Кустурицей (и готов попробоваться в его экранизацию «Преступления и наказания») и рассказал о своем будущем проекте - фильме Александра Велединского «Сочинитель»:
- Сейчас у меня на руках последняя версия сценария «Сочинителя», читаю. Это по роману «Пуп света» Венко Андоновского — македонского писателя, который живет в Сербии. Там интересная идея: текст напоминает «Мастера и Маргариту» тем, что главный герой — писатель, плюс есть параллельное повествование. Одна история развивается тысячу лет назад, а вторая — в наши дни. Я вообще хочу периодически сниматься в арт-мейнстриме или арт-хаусе. Сейчас в основном играю в блокбастерах, и есть такое мнение, что актеры, продюсеры и режиссеры, которые работают на таких проектах, не могут делать артхаусное кино, потому что это разные вещи. Но это абсолютно не так.