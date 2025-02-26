Милош Бикович рассказал о своем герое из фильма «Красный шелк»

Милош Бикович дал интервью к выходу в прокат фильма «Красный шёлк». Актер рассказал порталу «Кинопоиск» о своем герое – Николае Гарине.

- Предысторию Гарина мы придумывали вместе с режиссером Андреем Волгиным и продюсерами, - говорит Милош. - Я настоял на том, что у него должна быть любовная линия из прошлого, с героиней Елены Подкаминской, сотрудницей советских спецслужб. Что важно знать про Николая: он бывший царский агент. Человек, который находится на переломе эпох, между царской Россией и Советским Союзом. Он давал присягу царю, но, по сути, Гарин оказался в другой стране, хотя люди остались те же. Поэтому перелом идет еще и внутри него самого, он должен принять новую реальность и как-то в ней жить. А в Китае идут свои перевороты.

На вопрос, чем бы он сам занимался, если бы оказался в 1920-х годах, когда происходит действие фильма, Бикович предположил, что стал бы бизнесменом:

- Сложный вопрос. С теми знаниями, которые у меня сейчас есть, в 1920-х лучше всего быть инвестором в нефтяную отрасль — в России, в Америке или еще где-нибудь. Хотя в России в начале XX века было опасно. Если выбирать приятную и красивую жизнь, тогда бы инвестировал в кофе в Южной Америке.

Актер год назад стал отцом, но пока не готов приобщать своего сына к кинематографу и гаджетам:

- Это духовная пища, которую будет принимать ребенок. И эстетика увиденного потом во многом на него повлияет. Мне кто-то рассказывал, чего нужно избегать, а что можно показывать детям, но я забыл. Знаю, что есть целые видеоканалы, которые с помощью своих алгоритмов действуют на детское сознательное и бессознательное, чтобы подсадить ребенка на контент. Вот от этого хочу оградить сына.

Как и многие его коллеги, Милош высказал свое мнение о фильме «Анора» и международном успехе Юры Борисова.

- Смотрел, и мне понравилось, - говорит Бикович. - На меня самое большое впечатление произвела Майки Мэдисон — это колоссальная работа. Поэтому кино и называется «Анора». Там вообще все ребята на топовом уровне, нельзя сказать, что кто-то лучше, кто-то хуже. Я горжусь тем, как они играют. Юра замечательный в своем минимализме, в том, как он это внутри себя чувствует. Марк тоже супер в своем изящном и богатом стиле. Единственное, что некоторые сцены могли бы быть покороче.

Сербский актер признался, что хотел бы посотрудничать со своим соотечественником Эмиром Кустурицей (и готов попробоваться в его экранизацию «Преступления и наказания») и рассказал о своем будущем проекте - фильме Александра Велединского «Сочинитель»: