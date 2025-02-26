Милош Бикович хотел бы сняться у Кустурицы, играть в арт-хаусе и продавать кофе в Южной Америке

Милош Бикович дал интервью к выходу в прокат фильма «Красный шёлк». Актер рассказал порталу «Кинопоиск» о своем герое – Николае Гарине.

Милош Бикович рассказал о своем герое из фильма «Красный шелк»
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- Предысторию Гарина мы придумывали вместе с режиссером Андреем Волгиным и продюсерами, - говорит Милош. - Я настоял на том, что у него должна быть любовная линия из прошлого, с героиней Елены Подкаминской, сотрудницей советских спецслужб. Что важно знать про Николая: он бывший царский агент. Человек, который находится на переломе эпох, между царской Россией и Советским Союзом. Он давал присягу царю, но, по сути, Гарин оказался в другой стране, хотя люди остались те же. Поэтому перелом идет еще и внутри него самого, он должен принять новую реальность и как-то в ней жить. А в Китае идут свои перевороты.

На вопрос, чем бы он сам занимался, если бы оказался в 1920-х годах, когда происходит действие фильма, Бикович предположил, что стал бы бизнесменом:

- Сложный вопрос. С теми знаниями, которые у меня сейчас есть, в 1920-х лучше всего быть инвестором в нефтяную отрасль — в России, в Америке или еще где-нибудь. Хотя в России в начале XX века было опасно. Если выбирать приятную и красивую жизнь, тогда бы инвестировал в кофе в Южной Америке.

Актер год назад стал отцом, но пока не готов приобщать своего сына к кинематографу и гаджетам:

- Это духовная пища, которую будет принимать ребенок. И эстетика увиденного потом во многом на него повлияет. Мне кто-то рассказывал, чего нужно избегать, а что можно показывать детям, но я забыл. Знаю, что есть целые видеоканалы, которые с помощью своих алгоритмов действуют на детское сознательное и бессознательное, чтобы подсадить ребенка на контент. Вот от этого хочу оградить сына.

Как и многие его коллеги, Милош высказал свое мнение о фильме «Анора» и международном успехе Юры Борисова.

- Смотрел, и мне понравилось, - говорит Бикович. - На меня самое большое впечатление произвела Майки Мэдисон — это колоссальная работа. Поэтому кино и называется «Анора». Там вообще все ребята на топовом уровне, нельзя сказать, что кто-то лучше, кто-то хуже. Я горжусь тем, как они играют. Юра замечательный в своем минимализме, в том, как он это внутри себя чувствует. Марк тоже супер в своем изящном и богатом стиле. Единственное, что некоторые сцены могли бы быть покороче.

Сербский актер признался, что хотел бы посотрудничать со своим соотечественником Эмиром Кустурицей (и готов попробоваться в его экранизацию «Преступления и наказания») и рассказал о своем будущем проекте - фильме Александра Велединского «Сочинитель»:

- Сейчас у меня на руках последняя версия сценария «Сочинителя», читаю. Это по роману «Пуп света» Венко Андоновского — македонского писателя, который живет в Сербии. Там интересная идея: текст напоминает «Мастера и Маргариту» тем, что главный герой — писатель, плюс есть параллельное повествование. Одна история развивается тысячу лет назад, а вторая — в наши дни. Я вообще хочу периодически сниматься в арт-мейнстриме или арт-хаусе. Сейчас в основном играю в блокбастерах, и есть такое мнение, что актеры, продюсеры и режиссеры, которые работают на таких проектах, не могут делать артхаусное кино, потому что это разные вещи. Но это абсолютно не так.
Актеры
Елена Подкаминская
Александр Велединский
Андрей Волгин
Милош Бикович
Эмир Кустурица