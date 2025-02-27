Русские корни, роли, последние годы: как жила Мишель Трахтенберг

Известная по ролям в сериалах «Баффи — истребительница вампиров» и «Сплетница» актриса Мишель Трахтенберг скончалась в возрасте 39 лет. Как сложилась жизнь артистки, что известно о причине ее смерти?

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Что известно о смерти Мишель Трахтенберг

СМИ со ссылкой на источники в полиции утверждают, что актрису нашла ее мать 26 февраля около 08:00 по местному времени в 51-этажном элитном жилом комплексе One Columbus Place на Манхэттене.

Ее гибель не расследуется как подозрительная. Коронер уже определил причину смерти, предварительно, это был сердечный приступ.

Публично причину смерти еще не озвучили. Несколько источников связали уход 39-летней Трахтенберг с недавней операцией по пересадке печени. Звезде сериала «Сплетница» проведут вскрытие и выяснят все обстоятельства произошедшего.

На данный момент нет информации, где будет похоронена актриса.

Как сложилась жизнь и карьера Мишель Трахтенберг

Трахтенберг родилась в Нью-Йорке 11 октября 1985 года в семье эмигрантов. Ее отец был выходцем из Германии, а мать — из СССР, из Одессы. Звезда бегло говорила на русском языке, чтобы понимать свою бабушку. В нескольких интервью она упоминала, что отмечает не только Рождество, но и Хануку.

В семье она была младшим ребенком. Ее старшая сестра Айрин родилась на семь лет раньше.

Переехав в США, отец Мишель устроился в оптическую фирму, а мать стала менеджером в банке. Однако до переезда в Америку она выступала в кукольном театре и в свободное время развлекала дочь представлениями.

В кино дебютом Трахтенберг стал сериал «Закон и порядок» (1991 год), где она сыграла Дину Дрисколл. В 1997 году Трахтенберг снялась в научно-фантастическом телесериале «Миго» — роль Мэгги Паркер сделала 11-летнюю актрису знаменитой. В следующем году она снялась в комедии «Богатенький Ричи 2», а в 1999 году сыграла в приключенческом боевике «Инспектор Гаджет», где главные роли исполнили Руперт Эверетт и Мэттью Бродерик.

Настоящая слава к Мишель пришла, когда она появилась в культовом сериале «Баффи — истребительница вампиров». Следующий фильм с участием актрисы, «Евротур» (2004 год), имел небывалый успех в мировом прокате.

Вторая волна популярности на Мишель Трахтенберг обрушилась в конце 2000-х — начале 2010-х, когда ее позвали на роль в сериале «Сплетница», где она воплотила образ Джорджины Спаркс.

Громкий камбэк актрисы в кино произошел в 2015 году, она снялась в романтическом фильме «Рождественский подарок». Позже Трахтенберг работала над созданием мультфильма «Суперособняк». В 2016 году она сыграла главную роль в драме Шона Ханиша «Города-побратимы» о четырех сёстрах, потерявших мать.

Как прошли последние годы жизни Мишель Трахтенберг

После 2018 года Мишель Трахтенберг на несколько лет пропала из поля зрения и не появлялась в СМИ до 2021 года. Однако, когда голливудская киностудия решила возродить «Сплетницу», бывшую звезду сериала пригласили принять участие в проекте.

Однако больше всего обсуждали не ее актерскую игру, а изменения во внешности. Сначала актриса сильно поправилась, а затем резко похудела. Также вызвала вопросы новая форма ее носа, и голливудские пластические хирурги пришли к выводу, что Трахтенберг перенесла несколько операций.

Фанаты заметили, что на фотографиях в социальных сетях девушка выглядит истощенной и слабой. Многие предположили, что причиной этого может быть наркотическая зависимость. Также было отмечено, что ее глаза и кожа приобрели желтый оттенок.