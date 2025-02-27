Эндрю Гарфилд рассказал о съемках «Человека-паука: Нет пути домой»

Помните, как в интернете активно обсуждали фильм «Человек-паук: Нет пути домой»? Особенно острой была тема появления прошлых актёров, сыгравших героя. Как оказалось, Эндрю Гарфилд и Тоби Магуайр действительно вернулись к образам своих Паучков.

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В этой ленте в роли Сорвиголовы также дебютировал (в рамках киновселенной Marvel) и Чарли Кокс. Он поддерживает дружеские отношения с Гарфилдом, поэтому когда Кокс сообщил о том, что они с ним снимаются в одном фильме, Эндрю сначала не поверил Чарли.

«Я прилетел в Атланту на съёмки "Человека-паука". Заселился в отель, собирался выйти и написал Эндрю Гарфилду. Я почти точно знал, что он снимается в фильме. Я написал ему: "Если верить новостям, то мы снимаемся в одном проекте". А он ответил: "Не думаю, чувак. Я снимаюсь в "Человеке-пауке"».

Ещё Кокс отметил, что после этого они с Эндрю решили посетить ресторан, но понимали, что будет слишком подозрительно, если их увидят вместе.

«Там был стол с двумя стульями, повёрнутыми к стене. Итак, мы сели лицом к стене и старались не смотреть друг на друга».

По словам Кокса, Гарфилд очень удивился, когда узнал, что он снимается в ленте вместе с ним. Сами экранные герои актёров не пересеклись, но зато сами актёры снялись в одной ленте.