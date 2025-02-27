Как пройдет вручение премии «Оскар» в 2025 году

Церемония «Оскар-2025» начнётся 2 марта в 19:00 по североамериканскому восточному времени (в 03:00 3 марта по Москве). Как правило, мероприятие длится около трёх с половиной часов. Поэтому предварительно в районе 06:00—07:00 мск мы будем знать всех, кто получил статуэтки в этом году.

Как пройдёт вручение премии «Оскар» в 2025 году

Вести 97-ю церемонию вручения премии «Оскар» будет известный американский комик Конан О'Брайен, ведущий «Вечернего шоу». Место проведения остаётся неизменным — театр Dolby в Лос-Анджелесе.

На церемонии объявят победителей в десяти основных и 13 второстепенных номинациях. Также будут вручены три специальные награды:

«Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе (вручается за вклад в киноиндустрию и создан как дань выдающимся заслугам в течение всей карьеры);

награда имени Ирвинга Тальберга (вручается за выдающийся продюсерский вклад в развитие кинопроизводства);

награда имени Джина Хершолта (нерегулярная награда за выдающийся индивидуальный вклад в дело гуманизма).

Список фильмов, номинированных на «Оскар-2025», и рейтинг «Аноры»

Фильм «Эмилия Перес» стал лидером по номинациям — у него их 13 (среди них «Лучший фильм», «Лучший режиссёр», «Лучшая женская роль» и другие). Фильмы «Бруталист» и «Злая: Сказка о ведьме Запада» получили по десять номинаций, «Конклав» — восемь, «Анора» — шесть.

Лучший фильм:

«Анора»;

«Бруталист»;

«Боб Дилан: Никому не известный»;

«Конклав»;«Дюна: Часть вторая»;

«Эмилия Перес»;

«Я всё ещё здесь»;

«Мальчишки из «Никеля»;

«Субстанция»;

«Злая: Сказка о ведьме Запада».

Лучший режиссер:

Лучшая женская роль:

Синтия Эриво — «Злая: Сказка о ведьме Запада»;

Карла Гаскон — «Эмилия Перес»;

Майки Мэдисон — «Анора»;

Деми Мур — «Субстанция»;

Фернанда Торрес — «Я всё ещё здесь».

Лучшая мужская роль:

Лучшая мужская роль второго плана:

Получит ли «Анора» Оскар

«Анора» — это история секс-работницы, которая оказалась в любовных отношениях с сыном русского олигарха. Премьера фильма состоялась на 77-м Канском кинофестивале, где он получил «Золотую пальмовую ветвь».

При этом российские представители киноиндустрии не поняли высокую оценку критиков и много раз высказывались о фильме с негативом. Так, актриса Ирина Горбачёва в одном из интервью сказала: «Это очень яркое кино, завёрнутое в мейнстримную упаковку. Мы пришли в кинотеатр с подругой, сначала было интересно: заворачивается сюжет. А потом начинается, на мой взгляд, сценарная лажа». По мнению Ирины, героиня, которую вначале представили как очень смелую, в ключевых моментах противоречит своему образу. Претензии у Ирины нашлись и к другим моментам фильма: «Страннейшие диалоги. И в конце вдруг арт-хаус».

Кинокритик Антон Долин (иноагент) признавался, что фильм его разочаровал, а местами даже раздражал. В том, что картина сможет победить на «Оскаре», он не уверен. «Большая часть очарования и смысла этого фильма — в огромном количестве весьма откровенных сцен секса, употребления наркотиков, очень много в нём смачного русского мата. И без этого всего смотреть «Анору» бессмысленно, это как безалкогольная водка», — высказался он.

Блогер и переводчик Дмитрий Гоблин назвал «Анору» омерзительной матерной бранью и очень удивился, что кому-то фильм показался невероятным шедевром. Блогер задался вопросом: «Если это лучший фильм, то что тогда худший?» «Девка отвратная, заведение мерзкое, убожество полное! Я даже не понял, как туда попал сын русского олигарха. Финальная сцена — это единственное хорошее, что есть в этом кино. Всё остальное — настолько чушь собачья! Только руками развести!» — эмоционально высказался блогер.

Сможет ли Юра Борисов получить «Оскар»

Юра Борисов сейчас считается главным актёром российского кино. Соцсети заполонили мемы с его участием, фанаты умиляются искренности и скромности нового «краша», в то время как российские актёры не стесняются признаваться в зависти к успехам и популярности Юры.

В истории российской киноиндустрии несколько номинаций на «Оскар», наши фильмы не раз получали статуэтки как лучший фильм на иностранном языке. Борисов стал первым актёром из РФ в номинации «Лучший актёр второго плана».

За игру в «Аноре» Борисов получил награду Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Но и «Золотой глобус», и премия BAFTA достались американцу Кирану Калкину за роль в фильме «Настоящая боль». Он также конкурирует с нашим актёром за «Оскар».

Прогнозы, кто получит «Оскар»

Эксперты анализируют сезон наград, ориентируясь на победителей различных премий. Однако каждый год случаются сюрпризы, поэтому неопределённости всё ещё много.

«Конклав» Эдварда Бергера произвёл фурор на BAFTA, забрав четыре награды за лучший фильм, адаптированный сценарий (Питер Строан), монтаж (Ник Эмерсон) и выдающийся британский фильм. Так этот триллер из неочевидного претендента в одночасье стал серьёзным соперником для фаворита — «Аноры».

Тем не менее «Анора» тоже может похвастаться серией побед — DGA, PGA, Critics' Choice и WGA. Лишь однажды в истории такая мощная комбинация не привела к победе на «Оскаре» — это случилось с «Горбатой горой».

На премии BAFTA Майки Мэдисон из «Аноры» и вовсе шокировала всех, обойдя фаворитку Деми Мур («Субстанция») и получив награду за лучшую женскую роль. И это ещё одно напоминание, что ничего не известно, пока не будут открыты конверты с результатами.

Между тем в других актёрских номинациях Эдриан Броуди («Бруталист»), Киран Калкин («Настоящая боль») и Зои Салдана («Эмилия Перес») выглядят практически непобедимыми после своих побед на «Золотом глобусе», «Выборе критиков» и BAFTA.

Пожары в Голливуде и церемония «Оскар»

Несмотря на сообщения таблоидов и предположения в социальных сетях о том, что шоу находится под угрозой срыва, церемонию «Оскар-2025» вряд ли перенесут. Такое решение принял совет управляющих организации, состоящий из 55 человек, среди них есть четыре участника, потерявших дома в результате пожаров.

Несколько видных деятелей отрасли, являющихся членами Академии, подняли вопрос о необходимости направить усилия на борьбу с последствиями страшных пожаров. Так, актриса Джин Смарт предложила отменить телевизионную церемонию награждения, а деньги спонсоров пожертвовать пострадавшим от пожаров и пожарным. Писатель Стивен Кинг заявил, что не будет голосовать за «Оскар» в этом году: «Никакого блеска, когда Лос-Анджелес в огне».

Но мнения оказались в меньшинстве и получили возражения со стороны бизнеса, который переживает последствия COVID и забастовок. Церемонию вручения премии «Оскар» никогда не отменяли — ни во время Второй мировой войны, ни во время пандемии COVID, когда её провели с рядом ограничений. Сейчас Киноакадемия и телеканал ABC, давний партнёр по вещанию церемонии, обсуждают сбор средств и необходимость отметить усилия по ликвидации последствий пожара.

Будет ли трансляция церемонии вручения премии «Оскар» в России

Транслировать «Оскар-2025» в прямом эфире будет американская телекомпания ABC. Впервые мероприятие будут показывать в прямом эфире и на стриминговом сервисе Hulu. Но пользователи с российским IP-адресом не смогут ни получить доступ к этим трансляциям, ни оформить подписку.

Официальной трансляции церемонии в России в этом году не будет. В предыдущие годы прямой эфир «Оскара» был на RUTUBE и во «ВКонтакте». Результаты появятся на официальном сайте премии, профильных ресурсах о кино и в СМИ.