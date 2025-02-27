Как актеры из «Сплетницы» и «Баффи» простились с Мишель Трахтенберг

26 февраля 2025 года на 39-м году жизни скончалась Мишель Трахтенберг — актриса, известная своими ролями в сериалах «Сплетница» и «Баффи — истребительница вампиров». Ее коллеги, друзья и поклонники выразили соболезнования, поделившись теплыми воспоминаниями и фотографиями в социальных сетях.

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Воспоминания коллег

Блейк Лавли, сыгравшая Серену ван дер Вудсен в «Сплетнице», опубликовала трогательный пост, посвященный Мишель:

«Все, что она делала, она делала на 200%. Она от души смеялась над чьей-то шуткой, она смело смотрела в лицо начальству, когда чувствовала, что что‑то не так, она глубоко переживала из‑за своей работы. Она гордилась тем, что является частью этого сообщества и отрасли, как бы больно ей ни было иногда. Она была беззаветно предана своим друзьям и храбра перед теми, кого любила. Она была сильной, смелой и настоящей собой».

Чейс Кроуфорд, исполнивший роль Нейта Арчибальда, также поделился своими воспоминаниями:

«Мишель была единственной в своем роде. Я помню, как она впервые пришла на съемочную площадку и просто взяла все в свои руки. Она была силой природы, такой неприкрыто веселой и притягательной... Вспоминаю те годы с широкой улыбкой. Это ужасная потеря. Люблю тебя».

Эд Вествик, сыгравший Чака Басса, написал:

«Мне очень грустно слышать о кончине Мишель Трахтенберг. Посылаю молитвы».

Теплые слова от создателей «Сплетницы»

Джош Шварц и Стефани Сэвидж, создатели сериала, отметили, что образ Джорджины Спаркс навсегда сохранит память об актрисе:

«Мишель была такой веселой, доброй и талантливой. Ее образ Джорджины Спаркс стал культовым и любимым фанатами, превратившись из злодейки на один сезон в любимого персонажа, который возвращался на протяжении шести сезонов. С ней было приятно работать на съемочной площадке, и нам будет ее очень не хватать. Мы выражаем соболезнования ее семье».

Коллеги по «Баффи — истребительнице вампиров»

Джеймс Марстерс, сыгравший Спайка, написал:

«Мы потеряли прекрасную душу. Мишель была неистово умной, вопиюще смешной и очень талантливой личностью. Она умерла слишком рано и оставила после себя десятки людей, которые знали и любили ее. Я от всей души сочувствую ее семье — это хорошие люди, которые переживают тяжелейшую утрату, которую только может понести человек. Я надеюсь, что все смогут дать им возможность исцелиться в это тяжелое время. Счастливого пути, Мишель. Тебя не хватает».

Эмма Колфилд, сыгравшая Анью, поделилась своими чувствами:

«Мне так жаль, что твой яркий свет погас так рано. Сегодня наша семья Баффи потеряла маленькую сестру. Покойся с миром, милая Миш-Миш. Тебя любили».

Элисон Ханниган, исполнившая роль Уиллоу, написала:

«Я глубоко опечалена новостью о кончине Мишель. Она привносила любящую энергию на съемочную площадку "Баффи". Мои мысли с семьей и друзьями Мишель».

Другие коллеги и друзья

Мелисса Гилберт, снявшаяся с Мишель в фильме «Праздник любви», выразила поддержку семье актрисы:

«О, Мичи... а ведь мы жили так близко друг от друга... Мое сердце болит за твою семью и всех тех, кто так тебя любил...».

Наследие Мишель Трахтенберг

Мишель Трахтенберг родилась 11 октября 1985 года в Нью-Йорке. Ее карьера началась в раннем возрасте: первую значимую роль она получила в девять лет в сериале Nickelodeon «Приключения Пита и Пита». Однако настоящую известность ей принесли роли в «Сплетнице» (Джорджина Спаркс) и «Баффи — истребительнице вампиров» (Дафна). Ее талант, энергия и харизма оставили неизгладимый след в сердцах зрителей и коллег.