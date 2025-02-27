Режиссер рассказал, как проходили съемки Добровольской в ее последнем фильме

Евгения Добровольская терпела боль на съемках фильма «Дорогая, я больше не перезвоню»
Режиссер Алексей Фомин заявил, что Евгения Добровольская терпеливо переносила боли на съемках его фильма «Дорогая, я больше не перезвоню». Для актрисы роль в этой ленте, где герой Никиты Ефремова находится в коме и выбирает между жизнью, адом и раем, стала последней. Как «ИнтерМедиа» сообщало ранее, Евгения Добровольская скончалась от онкологического заболевания 10 января 2025 года в возрасте 60 лет.
- Она это хранила в себе. Работала всю смену. Ни на что не жаловалась, — сказал Пятому каналу режиссер.
Алексей Фомин признался, что у него не возникало мыслей о мучавших актрису болях, поскольку она проявляла полную самоотдачу в рабочем процессе:
- Мне уже после сказали, что она болеет. Но по съемкам нельзя было сказать. Она выкладывалась на сто процентов. В тот момент я не подозревал. Хотя стоило догадаться, так как она быстро согласилась на этот сценарий. Сказала, что он ей очень нравится и что она именно в этом фильме очень хочет сыграть. Тогда как-то не сопоставил. Потом только понял.