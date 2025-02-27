Советское и российское кино, получавшее премию «Оскар»

2 марта состоится 97-я церемония вручения наград премии Американской киноакадемии за заслуги в области кинематографа за 2024 год. В списке претендентов на «Оскар» впервые появился российский актер. Юра Борисов номинирован в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в фильме «Анора». В преддверии церемонии «Газета.Ru» вспомнила отечественных кинематографистов, становившихся лауреатами и номинантами «Оскара».

© скриншот из фильма «Москва слезам не верит»

Как отечественные фильмы попадали на «Оскар»: статистика

Премия «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» вручается с 1956 года. Каждая страна может подавать только одну картину в год. Будет ли она номинирована на «Оскар» или нет — решает голосование Академии кинематографических искусств и наук США.

Раньше при Союзе кинематографистов СССР существовала комиссия по отбору фильмов на премию «Оскар». Она продолжала действовать под руководством режиссера Элема Климова и после распада СССР. Когда в 2002 году была создана Национальная академия кинематографических искусств и наук, то функции выдвижения фильмов на «Оскар» были делегированы ей. Комитет состоял из режиссеров и продюсеров — лауреатов и номинантов «Оскара» и обладателей призов фестивалей класса «А». С 2002 по 2021 год комитет возглавлял Владимир Меньшов, в 2021–2022-м — Павел Чухрай. В 2023 году было объявлено о том, что комитет приостановил свою работу.

За всю историю премии «Оскар» были номинированы девять советских и семь российских фильмов. Четыре из них удостоены главной награды Американской киноакадемии. Премию «Оскар» также получил один российский короткометражный анимационный фильм и один документальный фильм.

Как появилась премия «Оскар»?

В 1926 году у главы компании Metro-Goldwyn-Mayer Луиса Б. Майера, мечтавшего объединить все крупные кинокомпании страны, родилась идея создания киноакадемии. Спустя полгода академия стала официальной структурой. И уже в 1929 году состоялась первая церемония вручения кинопремии, которая изначально называлась «Наградой за заслуги».

Изначально у кинопремии было 11 номинаций: лучшая режиссура, лучшая операторская работа, лучшая мужская роль, лучшая женская роль, лучший адаптированный сценарий, лучший фильм, лучшая работа художника-постановщика, лучший оригинальный литературный первоисточник, лучшие титры, лучшее уникальное и художественное качество исполнения, лучшие технические эффекты. Постепенно добавлялись новые направления, а устаревшие исчезали.

Сейчас у «Оскара» 23 основных номинации, а также шасть специальных. Уже анонсировано, что с 2026 года появится еще одна награда — за лучший кастинг в фильме.

Советские и российские фильмы — победители премии «Оскар»

«Война и мир»

Режиссер: Сергей Бондарчук

Год: 1968

Четырехсерийный фильм по одноименному роману Льва Толстого и один из самых масштабных проектов Сергея Бондарчука. Работа над ним продолжалась шесть лет. Для съемок были использованы коллекции 58 музеев страны. Более 40 предприятий занимались изготовлением реквизита. Было изготовлено более 9 тыс. костюмов, специальный обеденный сервиз по рисункам XVIII века. Построено 50 декорационных объектов и восемь мостов. На съемке Бородинского сражения в массовке было задействовано более 15 тыс. человек пехоты и тысячный полк кавалерии. В целом картина должна была продемонстрировать всему миру, что советские технологии кино не уступают самым передовым стандартам. Фильм получил мировое признание и множество престижных наград. Помимо премии «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке, картина также получила номинацию в категории «Лучшая работа художника-постановщика».

«Дерсу Узала»

Режиссеры: Акира Куросава, Владимир Васильев

Год: 1975

Совместный советско-японский фильм по мотивам произведений русского писателя, исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева о его путешествиях по Уссурийскому краю и дружбе с таежным охотником Дерсу Узала. Предложение Акире Куросаве снять фильм в СССР поступило в 1971 году от советского режиссера Сергея Герасимова. Куросава, который незадолго до этого расторг контракт с Голливудом, дал согласие. Учитывая напряженные отношения японского режиссера с голливудскими деятелями кино, никто не ожидал, что фильм будет удостоен награды Американской киноакадемии. Поэтому создатели фильма на церемонии не присутствовали, а статуэтку во время награждения получил кинорежиссер Георгий Данелия.

«Москва слезам не верит»

Режиссер: Владимир Меньшов

Год: 1980

Одна из самых любимых мелодрам советских зрителей. В 1980 году картину посмотрело около 90 млн человек, что сделало ее лидером проката. Но работа над картиной для молодого режиссера Владимира Меньшова не была простой. Мало кто верил в успех фильма, не сразу подобрался актерский состав. Картина была встречена прохладными отзывами, ее критиковали за «упаднический дух» и «эксплуатацию низменных чувств зрителей». Поэтому кассовый успех картины и награда Американской киноакадемии за лучший фильм на иностранном языке стали для советских чиновников кино полной неожиданностью. Владимир Меньшов на церемонии вручения «Оскара» не присутствовал, так как был в то время «невыездным». Золотую статуэтку получил атташе по вопросам культуры посольства СССР в США Анатолий Дюжев.

«Утомленные солнцем»

Режиссер: Никита Михалков

Год: 1994

Российско-французский фильм, собравший множество престижных наград. Картина повествует о периоде сталинских репрессий 1930-х годов. Главный герой — легендарный командарм, любимец Сталина Сергей Котов, чья жизнь кардинально меняется с приездом старого друга семьи. Сценарий картины был написан Никитой Михалковым и его соавтором Рустамом Ибрагимбековым в мае 1993 года, съемки стартовали уже летом. Картина создавалась в предельно сжатые сроки. Весной 1994 года фильм участвовал в конкурсной программе Каннского кинофестиваля и получил Гран-при. Успех его ждал и на премии «Оскар», лента победила в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». На награждении присутствовал сам режиссер и его восьмилетняя дочь Надя, исполнительница одной из главных ролей.

«Разгром немецких войск под Москвой»

Режиссеры: Илья Копалин и Леонид Варламов

Год: 1942

Документальный фильм, который создавался с октября 1941 по январь 1942 года. В нем удалось скрупулезно запечатлеть события Битвы за Москву. Съемкам фильма придавалось огромное значение на самом высоком уровне, доклад о ходе работы над картиной поступал лично Сталину. Киногруппа насчитывала не более 30 человек. Кинорепортеры были закреплены за армиями, каждый отвечал за свой широкий участок фронта. Операторам удалось сделать уникальные исторические кадры боев, уничтожения 2-й немецкой танковой армии, боевых вылетов наших летчиков, отступления фашистов, страшных последствий нацистского варварства в освобожденных городах и деревнях. В феврале 1942 года фильм вышел на экраны в Советском Союзе. Спустя полгода адаптированный вариант картины демонстрировался в кинотеатрах США. В марте 1943 года на 15-й церемонии вручения наград Американской академии «Разгром немецких войск под Москвой» победил в категории «Лучший документальный фильм». Это был первый «Оскар» в советской истории.

«Старик и море»

Режиссер: Александр Петров

Год: 1999

Мультипликационный фильм по одноименной повести Эрнеста Хемингуэя снял режиссер Александр Петров. Работа сделана в характерной для мультипликатора технике «ожившей живописи». «Старик и море» стал первым в истории анимационным фильмом для кинотеатров большого формата IMAX. В 2000 году он был удостоен премии Американской киноакадемии «Оскар» как лучший анимационный короткометражный фильм.

Как на «Оскаре» определяют номинантов и победителей?

Отбор фильмов для участия в премии осуществляется по определенным правилам. Примерно за два месяца до церемонии награждения проводится голосование за номинантов. По итогам предварительного голосования комитет обнародует шорт-листы — 10–15 претендентов на номинацию в каждой категории.

Затем в январе проводится второе голосование. В итоге после подсчета бюллетеней в каждой номинации остается пять претендентов. Исключение составляет номинация «Лучший фильм»: здесь остается 10 работ. Финальное голосование проходит в конце февраля.

В 2025 году в нем участвуют более 9000 членов Киноакадемии. Все вместе они голосуют только в одной номинации — «Лучший фильм». Правила выбора победителя здесь сложнее, чем в других категориях. В остальных случаях голосование проводится по гильдиям.

Советские и российские фильмы — номинанты премии «Оскар»

«Братья Карамазовы»

Режиссеры: Иван Пырьев, Кирилл Лавров, Михаил Ульянов

Год: 1969

Трехсерийная экранизация романа Достоевского — последняя работа режиссера Ивана Пырьева, который скоропостижно скончался до завершения проекта. Съемки третьей части заканчивали исполнители главных ролей Кирилл Лавров и Михаил Ульянов. Эмоциональная и яркая картина режиссера получила противоречивые оценки критиков. Звучали обвинения в «крикливости», излишней театральности фильма. Тем не менее, многие высоко оценили накал страстей, последовательность драматургии и режиссерских решений, а некоторые и вовсе сочли трилогию лучшей работой в карьере Пырьева. В 1970 году фильм был номинирован на премию «Оскар», но главную награду уступил политическому детективу «Дзета», снятому греко-французским режиссером Коста-Гаврасом.

«Чайковский»

Режиссер: Игорь Таланкин

Год: 1971

В основе сюжета биографического двухсерийного фильма — переписка Чайковского с Надеждой фон Мекк, меценаткой, другом и покровительницей композитора. Благодаря ее финансовой помощи гений мог сосредоточиться на творчестве. В фильме раскрываются подробности работы над такими музыкальными шедеврами, как Первый концерт для фортепиано с оркестром, балет «Щелкунчик», оперы «Евгений Онегин» и «Пиковая дама». Главную роль в картине исполнил Иннокентий Смоктуновский. Музыку написал американский композитор русского происхождения Дмитрий Темкин. Фильм был представлен на премии «Оскар» в 1972 году сразу в двух номинациях: «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучшая адаптация музыкальной темы». В первой из них картина уступила фильму «Садам Финци-Контини» итальянского классика Витторио Де Сика.

«А зори здесь тихие»

Режиссер: Станислав Ростоцкий

Год: 1972

Двухсерийная экранизация одноименной повести писателя-фронтовика Бориса Васильева, снятая другим фронтовиком — классиком советского кинематографа Станиславом Ростоцким. Как признавался мастер, картину он создавал в память о медсестре Анне Чегуновой, которая вынесла его, раненого, с поля боя и спасла ему жизнь. Большинство ролей в фильме исполнили дебютанты. Лента имела в советском прокате огромный успех и вошла в число самых любимых советскими зрителями картин о войне. В 1973 году фильм Ростоцкого был номинирован на «Оскар», но уступил картине «Скромное обаяние буржуазии» Луиса Бунюэля.

«Белый Бим Черное ухо»

Режиссер: Станислав Ростоцкий

Год: 1978

Еще одна картина Станислава Ростоцкого, попавшая в номинацию американской кинопремии. В основе сценария — одноименная повесть Гавриила Троепольского. Главную роль в картине сыграл Вячеслав Тихонов. Трагическая история преданного пса никого не оставила равнодушным, зрители буквально рыдали после просмотра картины. «Белый Бим…» признан лучшим фильмом 1978 года по результатам опроса журнала «Советский экран». Однако с премией «Оскар» картине повезло чуть меньше. Статуэтка досталась французскому фильму «Приготовьте ваши носовые платки» Бертрана Блие. Позже Ростоцкий в интервью говорил о политических нюансах этого решения: к тому времени стало расти напряжение в отношениях СССР и США.

«Частная жизнь»

Режиссер: Юлий Райзман

Год: 1982

Фильм о бывшем директоре завода, который, выйдя на пенсию, вынужден пересмотреть всю свою жизнь, отозвался западному зрителю. Если абстрагироваться от советской действительности, то это обычная трагедия человека, который еще вчера был нужен и востребован, а сегодня остался не у дел и не представляет, как жить дальше. Картина получила специальный приз 39-го Венецианского кинофестиваля «За артистическое и профессиональное сотрудничество». А исполнитель главной роли Михаил Ульянов — награду за лучшую мужскую роль. Фильм был также номинирован на «Оскар», но в голосовании его обошла испанская драма «Начать сначала» режиссера Хосе Луиса Гарси.

«Военно-полевой роман»

Режиссер: Петр Тодоровский

Год: 1984

Сюжет мелодрамы режиссеру, участнику Великой Отечественной войны, навеяли воспоминания о послевоенных годах. Будучи студентом ВГИКа, Тодоровский как-то встретил бывшую возлюбленную своего комбата, торговавшую на улице пирожками. Из этой встречи родился сценарий фильма. Поэтому многое в главном герое Саше напоминает самого режиссера. На Берлинском кинофестивале исполнительница одной из главных ролей Инна Чурикова получила премию «Серебряный медведь». Но когда картину номинировали на «Оскар», киногруппа не особо верила, что фильму дадут статуэтку — слишком сильно на тот момент осложнились отношения СССР и США. В итоге награду в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» получила антисоветская кинодрама «Диагональ слона» Ришара Дембо.

«Урга — территория любви»

Режиссер: Никита Михалков

Год: 1992

Советско-французский проект, снятый режиссером Никитой Михалковым, стал первым российским фильмом, получившим номинацию на «Оскар». Сюжет рассказывает о молодой монгольской паре, живущей в степи на севере КНР. У них уже есть трое детей, и по закону больше нельзя. Поэтому глава семьи отправляется в город за презервативами. Картина снята на нескольких языках. Все реплики не на русском языке озвучил сам Никита Михалков. Мировая премьера фильма состоялась в Париже в 1991 году. Фильм получил главную награду Венецианского кинофестиваля, премию «Ника» за лучшую режиссуру. Но, претендуя на «Оскар», уступил французской исторической драме «Индокитай» режиссера Режиса Варьне.

«Кавказский пленник»

Режиссер: Сергей Бодров — старший

Год: 1996

Фильм снят по мотивам одноименного рассказа Льва Толстого, действие картины перенесено во времена Первой чеченской войны 1994-1996 года. В главных ролях снялись звездный актер Олег Меньшиков и дебютант, непрофессиональный исполнитель Сергей Бодров-младший, сын режиссера. В ходе съемок стало понятно, что это стопроцентное попадание. Актерский дуэт получился невероятно органичным, а диалоги — острыми и пронзительными. Фильм получил множество наград, в частности пять премий «Ника», премию Европейской киноакадемии за лучший сценарий, премию «Хрустальный глобус» кинофестиваля в Карловых Варах, а также приз ФИПРЕССИ Каннского кинофестиваля. В борьбе за «Оскар» он уступил чешской картине «Коля» Яна Сверака.

«Вор»

Режиссер: Павел Чухрай

Год: 1997

Историю профессионального вора, который в послевоенные годы выдавал себя за фронтовика и прикрывался женой и ребенком, Чухрай услышал еще в 1960-е годы. Спустя много лет он написал по ней сценарий, где главным героем стал шестилетний мальчик, потерявший в войну отца и отчаянно ищущий его в любом мужчине в военной форме. Его глазами зритель и видит эту историю. Фильм имел успех не только в России, но и за рубежом, получив номинацию на премию «Оскар». Но на 70-й церемонии вручения награды победителем в категории «Лучший фильм на иностранном языке» стала картина нидерландского кинорежиссера Майка ван Дима «Характер».

«12»

Режиссер: Никита Михалков

Год: 2007

Российский ремейк голливудской юридической драмы «Двенадцать разгневанных мужчин», снятой по пьесе драматурга Реджинальда Роуза. Именно с этой пьесы началась режиссерская карьера Никиты Михалкова: он ставил по ней свой дипломный спектакль. В кинокартине Михалкова 12 присяжных заседателей обсуждают уголовное дело, в котором чеченский юноша обвиняется в убийстве своего приемного отца. В 2007 году фильм был показан на Венецианском кинофестивале, где режиссер картины получил приз «Специальный Золотой лев». В 2008 году картина была номинирована на «Оскар», но главная награда досталась драме австрийского режиссера Штефана Рузовицки «Фальшивомонетчики».

«Левиафан»

Режиссер: Андрей Звягинцев

Год: 2014

В 2008 году Андрею Звягинцеву рассказали историю об американском сварщике, у которого местный цементный завод пытался отобрать дом. Сев в бульдозер, работяга разрушил здание завода и еще несколько сооружений, после чего покончил с собой. Режиссер загорелся снять по этой истории фильм. Действие он перенес в российскую глубинку, а в центр сюжета поставил противостояние простого автослесаря и коррумпированного мэра города. Фильм разделил зрителей на два лагеря — одни увидели в нем обличительную и резкую критику «бездушного» государства, другие — конъюнктурный, снятый под запросы Запада фильм. Картина получила премию «Золотой глобус» и огромное количество других наград. Но в борьбе за «Оскар» уступила польской черно-белой драме «Ида» режиссера Павла Павликовского.

«Нелюбовь»

Режиссер: Андрей Звягинцев

Год: 2017

Новой задумкой режиссера стал фильм про то, к каким кризисам могут привести многолетние отношения. Он вдохновлялся «Сценами из супружеской жизни» Ингмара Бергмана, но покупка прав на сценарий для съемок ремейка затянулась. Импульсом для написания оригинального сценария стала история создания поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Так появился еще один персонаж — сын главных героев. «Нелюбовь» было рабочим названием картины. Но создатели фильма позже пришли к мнению, что оно как нельзя лучше отражает творческий замысел. Премьерный показ ленты состоялся в мае 2017 года на 70-м Каннском фестивале, где фильм получил приз жюри. Картина Звягинцева была номинирована на «Оскар», но победителем признали ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-фильм из Чили «Фантастическая женщина».

Откуда взялось название «Оскар»?

Впервые статуэтку назвали «Оскаром» на 6-й церемонии в 1934 году. Откуда взялось это слово, доподлинно неизвестно. По одной из версий, актрисе Бетт Дейвис показалось, что статуэтка похожа на ее мужа Хармона Оскара Нельсона. По другой — что исполнительный секретарь Академии Маргарет Херрик сравнила статуэтку со своим дядей Оскаром. Третья версия гласит, что журналист Сидни Сколски заявил, что устал писать о «безликой статуэтке», и Оскар будет вполне подходящим для нее именем.

Отечественные фильмы во второстепенных номинациях

«Жизнь в зоопарке». Советский короткометражный документальный фильм был номинирован на «Оскар» в 1947 году. Картина была снята выдающимся режиссером и сценаристом Александром Згуриди в 1940 году. Ее оригинальное название — «Сила жизни».

«Баллада о солдате». Фильм режиссера Григория Чухрая 1959 года собрал десятки зарубежных призов. В 1962 году картина была номинирована на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.

«Хованщина». Экранизация одноименной оперы Модеста Мусоргского. Советский композитор Дмитрий Шостакович, который адаптировал сочинение Мусоргского для этого проекта, в 1962 году был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучшая музыку к фильму».

«Воспоминания о Павловске». Историко-биографический фильм 1985 года, снятый режиссером Ириной Калининой, был номинирован на премию «Оскар» за лучший документальный короткометражный фильм.

«Корова», «Русалка», «Моя любовь». Короткометражные анимационные фильмы режиссера Александра Петрова номинированы на «Оскар» в 1990, 1998 и 2008 году соответственно.

«Уборная история — любовная история» и «Мы не можем жить без космоса». Короткометражные анимационные фильмы художника-аниматора, режиссера Константина Бронзита, номинировались на «Оскар» в 2009 и 2016 году.

«БоксБалет». Короткометражный анимационный фильм российского аниматора Антона Дьякова номинировался на «Оскар» в 2022 году.

Как появилась статуэтка «Оскар» и какого она размера?

Статуэтку «Оскар» изваял скульптор Джордж Стэнли, а ее дизайн разработал художник-постановщик кинокомпании MGM Седрик Гиббонс. По легенде, он набросал эскиз во время одного из совещаний, а в качестве модели выбрал мексиканского режиссера и актера Эмилио Фернандеса.

Статуэтка изготавливается из покрытого золотом сплава британия, а ее постамент — из черного мрамора. Вес — 3,5 - 3,85 кг, высота — 33,5 см.

Номинанты и лауреаты премии «Оскар» российского происхождения

За всю историю премии многие выходцы из России и СССР становились победителями и номинантами «Оскара».