Работал официантом и ел просрочку: как живет Левин из «Интернов»

Подписчики актера Дмитрия Шаракоиса, известного по роли Бориса Левина в сериале «Интерны», предполагают, что у него может быть психическое расстройство, пишет aif.ru. Как сложилась жизнь артиста после его переезда в Британию?

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Чем известен Шаракоис

Дмитрий Шаракоис родился 15 января 1986 года в Москве. Он учился в Российской академии театрального искусства (РАТИ).

Популярность ему принесла роль Бориса Левина в сериале «Интерны». Кроме того, актер снимался в таких проектах, как «Моя прекрасная няня», «Кто в доме хозяин?», «Артистка», «Барвиха», «Немного не в себе», «Люблю и точка», «Территория», «Кавказская пленница!», «Отражение радуги» и многих других.

Всего в фильмографии Дмитрия Шаракоиса более 30 ролей.

Чем Шаракоис занимался после отъезда из России

Дмитрий уже шесть лет живет в Великобритании и почти не принимает участия в новых проектах.

«До переезда я в Англии был восемь раз. В основном ездил на футбол — я болею за "Челси". Параллельно присматривался к стране — я люблю английский спорт, мне нравятся местная архитектура и люди. О переезде я думал давно, еще с 2002 года. У меня второе гражданство — литовское, и все мои родственники уже давно были в Англии. Мне тоже хотелось», — признавался артист.

В Лондоне Дмитрий столкнулся с трудностями. Из-за отсутствия съемок и нехватки средств ему пришлось искать альтернативные источники дохода. Он работал официантом, таксистом, а также устроился на стройку. Во время выполнения работ по ошкуриванию стен Дмитрий получил серьезную травму, связанную с поражением электрическим током.

Чтобы сэкономить, актер покупал продукты с истекшим сроком годности, так как на них действовали большие скидки.

Нередко ему приходится обращаться в фудбанк для того, чтобы получить бесплатную продуктовую корзину, пишет aif.ru.

«Зарплата со съемок еще не пришла, а кушать хочется. Вынужден был обратиться. Хочу честно признаться, что такие ситуации у меня уже были. Надеюсь, что на этой неделе я обращусь в фудбанк только один раз», — приводит издание слова артиста.

Как сложилась личная жизнь Шаракоиса

Как пишет газета, судя по публикациям Шаракоиса в социальных сетях, его квартира довольно скромная — обычная однокомнатная. На плите у него стоит железный чайник в цветочек, а в холодильнике лежит бекон производства известной российской фирмы.

Актер все еще не женат, и в поисках своей любви он активно использует различные сайты знакомств. Одна из пользовательниц приложения, увидев его анкету, решила написать ему. В ответ Шаракоис, не дожидаясь приветствия, предложил встретиться, так как через час у него заканчивается спектакль. Получив отказ, актер ответил «а ну ок, я просто завтра улетаю, живу не здесь».