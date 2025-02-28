Умер американский режиссер и сценарист Майкл Прис

Скончался Майкл Прис, американский режиссер, актер и сценарист. Ему было 88 лет.

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Сообщается, что причиной смерти режиссера могла стать сердечная недостаточность. Прис ушел из жизни в четверг, 27 февраля.

В числе режиссерских работ Майкла Приса числится сериал «Крутой Уокер» с Чаком Норрисом, где он снялся в главной роли, а также третий полнометражный фильм в рамках этой франшизы.

Прис снялся в вестерне «Дымок из ствола» и работал в качестве постановщика в проектах «Спасатели Малибу», «Улицы Сан-Франциско», «Бионическая женщина», «Секретный агент Майгайвер», «Детектив Майк Хаммер» и во многих других, сообщает портал IMDb.