Актер Уттам Моханти умер от цирроза печени во время съемок нового фильма

27 февраля скончался Уттам Моханти — известный индийский актер, снявшийся примерно в двух сотнях фильмов, включая проекты Болливуда.

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По данным KalingaTV, 66-летний артист умер в реанимации госпиталя в Дели от цирроза печени. Информацию подтвердили его близкие.

Моханти стало плохо во время съемок нового фильма. После первой госпитализации его выписали, но спустя два дня он вновь попал в больницу уже в тяжелом состоянии.

Актер родился 23 декабря 1958 года, дебютировал в кино в 1977-м, и его первая же лента стала кассовым хитом.