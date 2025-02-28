Умерла американская киноактриса Пилар Дель Рей

Ушла из жизни Пилар Дель Рей, американская актриса кино и сериалов, отметившаяся в веренице проектов, ставших классикой.

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В частности, она снялась в "Гиганте" - с Элизабет Тейлор и Джеймсом Дином. Лента взяла премию "Оскар" в номинации "Лучший режиссер" в 1957-м.

Дель Рей умерла в возрасте 95 лет в Лос-Анджелесе в силу естественных причин. Об этом Deadline сообщил представитель ее семьи.

Пилар Дел Рей родилась в 1929 году в Техасе. На экране - с конца 1940-х: "Билл Кид. Парень не закона", "Осада на Красной реке", "Есть оружие - будет путешествие", "Полицейская история", "Запретный танец" 1990-го - последнее появление в кино.