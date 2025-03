Погибла звезда фильма «Цыпочки» Энджи Стоун

Умерла участница женского хип-хоп-трио The Sequence Энджи Стоун, ставшая впоследствии выдающейся соул-певицей. 63-летняя артистка погибла в автокатастрофе, когда возвращалась с концерта.

Утром 1 марта двукратная номинантка премии «Грэмми» попала в ДТП в штате Алабама. Певица возвращалась с концерта вместе с участниками своей группы и бэк-вокалистами. Микроавтобус звезды перевернулся, а после врезался в грузовик. Она единственная из девяти человек не выжила в аварии, пишет Variety.

Певица родилась в Южной Каролине в 1961 году. Стоун начала заниматься музыкой с 16 лет, став одной из участниц трио The Sequence. В конце 1990-х артистка начала сольную карьеру — ее альбом Black Diamond стал золотым в США. Наибольшую популярность получила песня знаменитости Wish I Didn’t Miss You, вышедшая в 2001 году. Всего за всю свою карьеру Энджи выпустила 10 сольных альбомов.

Стоун удалось построить и кинокарьеру. Она дебютировала в фильме «Цыпочки» в 2002 году. После снялась с Бейонсе в картине «Борьба с искушениями». Позже она появилась еще в 35 проектах.

У Стоун остались 47-летняя дочь Даймонд и 27-летний сын Майкл.

У Стоун остались 47-летняя дочь Даймонд и 27-летний сын Майкл.