Почему Калкин во всех премиях обходит Юру Борисова

Если актер получил один престижный приз, то велика вероятность, что и дальше будешь получать победу на других премиях, сказала НСН Нина Ромодановская.

Роль Юры Борисова в фильме «Анора» намного ярче работы Кирана Калкина в «Настоящей боли», но он проигрывает ему в премиях по инерции, заявила в беседе с НСН главный редактор портала «ProfiCinema» Нина Ромодановская.

Российский актер Юра Борисов вошел в число номинантов на «Оскар», как «Лучший актер второго плана» за роль в фильме Шона Бейкера «Анора». Эта роль также принесла актеру номинации на «Золотой глобус», BAFTA (The British Academy of Film and Television Arts) и ряде других престижных премий, однако пока Борисов не был удостоен ни одной награды. Ромодановская допустила, что российскому актеру не везет по инерции.

«Мы, конечно, будем всей редакцией болеть за Юру Борисова, но как получится, никто не знает. По тем премиям, которые уже прошли, можно судить, что его постоянно обходит Киран Калкин из "Настоящей боли". Я видела этот фильм, мне несколько странно, что эксперты выбирают его. На мой взгляд, его игра сильно проигрывает исполнению Юры Борисова. К сожалению, у нас в индустрии велика роль инерции. Если ты получил один престижный приз, то велика вероятность, что и дальше будешь получать победу на других премиях», - сказала она.

Собеседница НСН также допустила, что в будущем Борисов, вероятно, будет более вдумчиво выбирать проекты для себя.

«Подобное развитие карьеры мы наблюдали у Данилы Козловского и Саши Петрова. Думаю, Борисов - человек неглупый, сам понимает, что нужно притормозить. Просто так сложились звезды, что его пригласили в несколько знаковых проектов, которые прозвучали. Все эти фильмы были запущены в разное время, но вышли в этом году и случился бенефис Юры Борисова. Наверное, теперь он будет более тщательно выбирать роли, вдумчиво относиться к своей карьере, и все у него будет хорошо», - уточнила она.

После распада СССР Юра Борисов стал первым российским актером, номинированным на «Оскар». Помимо Кирана Калкина его соперниками в категории «Лучшая мужская роль второго плана» будут также Эдвард Нортон, Гай Пирс и Джереми Стронг. «Анора» же претендует на звание лучшего фильма вместе с картинами «Бруталист», «Конклав», «Эмилия Перес», «Боб Дилан: Никому не известный», «Дюна: Часть вторая», «Я все еще здесь», «Мальчишки из «Никеля», «Субстанция» и «Злая: Сказка о ведьме Запада», напоминает «Радиоточка НСН».