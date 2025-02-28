Звезда сериала «Ландыши» рассказала про съемки в холод и свои увлечения

Звезда сериала "Ландыши" Ника Здорик стала одной из ведущих шоу "Богатырские игры", которое 9 марта 2025 года стартует на канале СТС. Газета Metro поговорила с актрисой про новый опыт, спорт, музыку и сериал "Ландыши. Такая нежная любовь"

Как вам первый опыт в роли телеведущей?

– Это вечная импровизация, нужно постоянно быть включённым, заряженным и естественным, как в жизни. К счастью, выручает моя природа. Мне учителя всё время говорили: "За словом в карман не полезешь". При этом я очень эмпатична, у меня сразу отзываются состояния людей: если кто-то плачет – я тоже, смеются – и я тут же. Как-то на съёмках у меня даже началась истерика... Здесь невероятно трогательные эмоции у всех.

Как вы вообще попали в проект?

– Знаете, у меня жизнь резко изменилась 1 января, когда вышел сериал "Ландыши". Стали поступать разные предложения, в том числе поучаствовать в телешоу. Звали меня как участницу, а я же всегда хотела попробовать себя в роли ведущей. И так получилось, что СТС увидел меня в этой роли. Я рада, что обошла всех претенденток и стала ведущей "Богатырских игр". Мечты должны сбываться. Но скажу честно, это самые сложные съёмки за всю мою жизнь. Да, у меня были очень сложные смены даже в тех же "Ландышах", но то, что здесь творится... Часами мне нужно общаться с людьми в зрительском секторе, и это большая эмоциональная работа, ведь весь съёмочный день нужно быть на позитиве, держать определённый градус...

Сниматься в "Ландышах" в минус тридцать в тонких сапогах было не так тяжело?

– Смешно, что мы купили эти сапоги за сто тысяч рублей в ЦУМе – и в первый же съёмочный день, в первом же кадре отвалились каблук и подошва. Холод, конечно, мешает в работе, но, как правило, это те самые экстремальные ситуации, в которых надо терпеть и побеждать.

Насколько вы сами спортивны?

– Ну, не настолько, как ребята, соревнующиеся здесь! Хотя всё детство занималась акробатическим рок-н-роллом и фитнес-аэробикой. Здесь смотрю на этих прокачанных девчонок и думаю: "Боже, какие сильные, какие выносливые!" Спорт очень важен, и я часто просыпаюсь и засыпаю с мыслью: "Пора начать заниматься". Но пока такой возможности нет. Единственное, играю в большой теннис, но не так часто и активно.

Секции в детстве выбирали сами?

– Сама. Чем мы только с сестрой не занимались! Был момент, когда мы занимались фитнес-аэробикой и у нас развалилась команда. Мама тогда сказала: "У вас есть три месяца лета, чтобы выбрать себе новый спорт. Вы не будете сидеть дома". Мне было лет 12, по-моему. Тогда мы просто увидели объявление, что идёт набор на акробатический рок-н-ролл, и начали заниматься. Так что всегда кружки выбирали сами, нас никогда не заставляли. Вообще, я считаю, что все дети с ранних лет и минимум до окончания школы должны серьёзно заниматься спортом, не должно быть вообще свободного времени. Я искренне верю, что чем больше ребёнок загружен, тем меньше всяких подростковых кризисов.

Сериал "Ландыши" имел большой успех у зрителей. Какой самый неожиданный комплимент или комментарий получали от поклонников?

– Мы не ожидали вообще такого успеха этого проекта. И, конечно, то, что случилось, это большая победа. Теперь знаю, что такое проснуться звездой. Жизнь поменялась, и что-то внутри поменялось. Я поняла, какая огромная ответственность на мне лежит. Мне пишет огромное количество девушек молодых, которые ждут сейчас своих парней, пишет очень много ребят, которые там сейчас и смотрят наш сериал в блиндажах ночами. Конечно, всё это очень трогает. Я получаю огромное количество писем, благодарностей от людей. Особенно трогает, когда пишут взрослые женщины, которые уже по 40 лет в браке и которые с мужьями посмотрели наш сериал: "Спасибо, вы растопили наши сердца. Мы окунулись в нашу молодость..." Ничего круче любви зрителей нет. Для меня это самая большая награда в жизни, а не "Оскар" или какие-то премии.

В сериале вы так мастерски отвешиваете пощёчины сразу трём своим партнёрам по съёмкам! Долго репетировали, раньше был опыт пощёчин?

– Это было прикольно. Особенно когда снимали сцену, как я даю пощёчину Литвинову, которого Евгений Банифатов играет. Я же по-настоящему всегда делаю. Если делать, то делать максимально естественно. Так что где-то после четвёртого дубля он уже психанул: "Ника, можно меня не так сильно бить?" Это было уже просто от отчаяния. А я в тот момент даже не подумала, что могла сделать ему больно: настолько была в процессе. Уже после выхода сериала он мне написал: "Посмотрел кино и понимаю, что все вопросы, которые у меня были к тебе, отпали. Видно, что ты работаешь очень честно и правдоподобно". Я, конечно, не хотела никому сделать больно. Себя я тоже никогда не жалею. Всё делаю как в последний раз.

"Ландыши" на ТВ показывали 23 февраля, "Богатырские игры" стартуют сразу после 8 марта. Вам нравятся гендерные праздники? Есть какие-то традиции, связанные с этими днями?

– Классные праздники. Даже к Дню святого Валентина я отношусь замечательно, потому что это ещё один день, когда можно порадовать друг друга. Наверное, традиций нет. У нас в целом только одна семейная традиция: у бабушки по воскресеньям собираемся всей семьёй. Хотя я сейчас её вынужденно нарушаю. Что касается праздников, на самом деле важно просто внимание. Это всегда приятно.

Главный приз в "Богатырских играх" — 10 миллионов рублей. Если бы вы выиграли столько, на что бы в первую очередь потратили?

– Я последние два дня вообще думаю о том, чтобы часть денег, которые я заработаю на этом проекте, либо подарить некоторым участникам и помочь им, либо просто отдать людям, которые нуждаются. Не знаю, почему, но у меня появилось это ощущение. Так что думаю, что если бы я выиграла главный приз, то именно так и поступила бы — отдала бы на благотворительность.

Кино, телевидение, что ещё в планах? Может, как ваша героиня в "Ландышах", группу организовать?

– Да, я очень хочу. Когда ещё только-только начинались "Ландыши", продюсер мне говорил, что если выстрелит проект, то можно подумать над тем, чтобы создать настоящую группу "Ландыши". А он выстрелил, и я ему об этом напоминаю каждый день. (Смеётся.)

А какая музыка вам нравится?

– Мне нравится группа Coldplay очень. Я дико хочу попасть на их концерты, это моя большая мечта. Мне очень нравится Мот, нравятся его песни, нравится, что он делает. Мне нравится Zoloto, нравится Сироткин. Они с Женей Трофимовым, песни которого звучат в "Ландышах", примерно одинаковые по вайбу. Я люблю спокойную музыку, не люблю рэп, не люблю что-то жёсткое. Это всё не моя история. Я за душу, за любовь, за меланхолию, за пострадать, поплакать и подумать. И за смыслы, конечно. Это самое важное.