Кинокритик ответил, есть ли шансы у Юры Борисова на «Оскар»

Российский актер Юра Борисова не имеет шансов на получение премии "Оскар" за лучшую роль второго плана. Такое мнение выразил ТАСС кинокритик Сергей Сычев.

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«У Юры Борисова, мне кажется, нет шансов, потому что гильдия актеров не дала ему свою награду, поэтому шансов получить "Оскар" практически нет», — сказал Сычев.

Кинокритик Вероника Скурихина в беседе с ТАСС также выразила мнение о том, что Борисов "статуэтку не получит".

«Вся та кампания, которая развернулась вокруг Юры, как профессиональная, так и зрительская, окажутся для него лучше любого Оскара», — поделилась она.

Скурихина также выразила надежду на то, что Борисов получит все возможные роли, как в российском, так и в международном кино.

«Количество предложений которые ему поступают по международным проектам, уже такое, что он может быть достаточно привередливым и соглашаться не на все», — добавил Сычев.

По мнению Сычева, Борисов уже получил статус абсолютно международной звезды. Кинокритик считает, что номинация на "Оскар" только подтвердила это, а не сообщила о нем как о чем-то новом.

Об "Аноре"

Сычев считает фильм "Анора", за роль в котором претендует на "Оскар" Борисов, "очень милой картиной с очень милым сюжетом, хорошо сыгранной, хорошо придуманной". Но, по мнению кинокритика, картина не является той, которую обычно признают лучшей, которая "двигает искусство вперед, открывает новые горизонты". "Анора", по словам Сычева, "нигде прорыв не совершает".