Режиссер рассказал о последних годах Риммы Марковой

«Шутила»: Житинкин о последних годах больной раком Марковой
Известная российская актриса Римма Маркова очень мужественно приняла свой диагноз, она не подавала вида, что серьезно больна онкологией, заявил NEWS.ru режиссер, народный артист Андрей Житинкин. Он добавил, что в последние годы уже больная актриса много шутила и встречалась со зрителями, поскольку для нее это было крайне важно.
«Я поражался ее мужеству, она появлялась на публике, шутила, встречалась со зрителями. Она не просила за это денег, потому что для нее это было важно», — сказал Житинкин.
Режиссер назвал Маркову недооцененной актрисой, в последние годы она мало снималась в кино. По словам Житинкина, было бы правильно, если бы под Маркову с ее талантом специально придумали фильм, как это сделал Никита Михалков для Нонны Мордюковой. Он напомнил, что режиссер снял драму «Родня» с Мордюковой в главной роли.
3 марта 100 лет со дня рождения актрисы Риммы Марковой. Она начала сниматься в кино довольно поздно, когда ей было уже 39 лет. Известной ее сделал фильм «Бабье царство», после него она снималась много, но в основном в эпизодических ролях.
Житинкин также рассказал, что Маркова и Мордюкова очень дружили. По его словам, их отношения выглядели весьма странно для актерского мира, тем более что у них было одинаковое амплуа и они боролись за одни и те же роли.