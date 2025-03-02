Дуэйн Джонсон и Райан Рейнольдс — самые высокооплачиваемые актёры 2024 года

Журналисты издания Forbes опубликовали рейтинг самых высокооплачиваемых актёров 2024 года. Тройку лидеров возглавили Дуэйн Джонсон ($ 88 млн), Райан Рейнольдс ($ 85 млн) и Кевин Харт ($ 81 млн).

Опубликован список самых высокооплачиваемых актеров 2024 года
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Джонсон смог получить такую сумму благодаря проценту от сборов «Моаны 2», Рейнольдс — от заработка «Дэдпула и Росомахи», а Харт — благодаря ролям в нескольких проектах Netflix и Amazon. Срели актрис в топ вошла только Николь Кидман ($ 31 млн), занявшая седьмое место.

Самые высокооплачиваемые актёры 2024 года

  1. Дуэйн Джонсон — $ 88 млн.
  2. Райан Рейнольдс — $ 85 млн.
  3. Кевин Харт — $ 81 млн.
  4. Джерри Сайнфелд — $ 60 млн.
  5. Хью Джекман — $ 50 млн.
  6. Брэд Питт — $ 32 млн.
  7. Джордж Клуни — $ 31 млн.
  8. Николь Кидман — $ 31 млн.
  9. Адам Сэндлер — $ 26 млн.
  10. Уилл Смит — $ 26 млн.

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Актеры
Джерри Сайнфелд
Райан Рейнольдс
Джордж Клуни
Адам Сэндлер
Николь Кидман
Брэд Питт
Хью Джекман
Кевин Харт
Дуэйн Джонсон
Уилл Смит
Netflix
Amazon