Опубликован список самых высокооплачиваемых актеров 2024 года

Журналисты издания Forbes опубликовали рейтинг самых высокооплачиваемых актёров 2024 года. Тройку лидеров возглавили Дуэйн Джонсон ($ 88 млн), Райан Рейнольдс ($ 85 млн) и Кевин Харт ($ 81 млн).

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Джонсон смог получить такую сумму благодаря проценту от сборов «Моаны 2», Рейнольдс — от заработка «Дэдпула и Росомахи», а Харт — благодаря ролям в нескольких проектах Netflix и Amazon. Срели актрис в топ вошла только Николь Кидман ($ 31 млн), занявшая седьмое место.

Самые высокооплачиваемые актёры 2024 года

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