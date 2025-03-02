В 1990-х годах Деми Мур была звездой первой величины и самой высокооплачиваемой голливудской актрисой, но к началу 2010-х уже практически перестала сниматься в крупных проектах и считалась в Голливуде эдакой сбитой летчицей, которую помнят лишь за былые заслуги и браки с Брюсом Уиллисом и Эштоном Кутчером. Однако Мур доказала, что способна удивлять, и сделала это не впервые. Она, выросшая в семье алкоголиков, еще до совершеннолетия столкнулась с насилием и предательством, но не сломалась под тяжестью душевных травм, а лишь закалила характер, благодаря чему не боялась провалов как в профессии, так и в личной жизни. После каждой неудачи актриса всегда находила в себе силы, чтобы с высоко поднятой головой начать все с нуля. И ее упорство принесло плоды. В 2024 году Деми Мур так громко заявила о возвращении в кино, что получила свой первый «Золотой глобус», а заодно и номинацию на премию «Оскар». В новом материале из цикла о непростых судьбах знаменитостей «Лента.ру» рассказывает, как актрисе удалось преодолеть алкоголизм, депрессию, неудачи в любви и заново построить свою карьеру.

Не актриса «попкорнового» жанра

Прошедшая в январе 2025 года церемония вручения «Золотого глобуса» стала поистине знаковым событием для 62-летней Деми Мур. Она, звезда нескольких десятков уже ставших культовыми фильмов, впервые за свою карьеру выиграла престижную награду. Ее актерская игра в фильме «Субстанция» произвела сильное впечатление на зрителей и критиков, а благодарственная речь о вере в себя, произнесенная в момент получения «Золотого глобуса», до слез растрогала всех присутствующих на церемонии.

Мур призналась, что совершенно не ожидала победы, поскольку ее как актрису оценили столь высоко впервые за 45 лет работы в кино.

«На заре моей карьеры один продюсер сказал мне, что я актриса "попкорнового" жанра, и я поняла, что это мой предел. Тогда я смирилась и приняла, что никогда не получу никаких премий, что буду сниматься в кино, даже в успешных лентах, и заработаю много денег, но мой талант никогда не оценят», — Деми Мур.

По словам Мур, эта мысль так глубоко засела в ее голове, что годами отравляла жизнь и заставляла чувствовать неуверенность себе. В какой-то момент она даже решила, что достигла своего предела и задумалась прекратить сниматься в кино. Однако перед тем, как опустить руки, актриса все же предприняла еще одну попытку доказать себе и окружающим, что достойна большего — причем не только в карьере, но и в личной жизни.

Нелюбимая дочь

Однажды Мур призналась, что больше всего на свете ее пугает мысль, что в конце жизни она обнаружит, что никогда не была любима, потому что недостойна этого. Основание бояться этого у нее действительно было.

Детство будущей актрисы нельзя назвать счастливым. Все, что она запомнила, — частые переезды, бесконечные пьянки родителей, сомнительные компании дома и регулярные встречи с полицией. Мать будущей звезды, Вирджиния Кинг, родила ее в 19 лет от военного летчика Чарльза Хармона. Мужчина явно не стремился к серьезным отношениям и без сожалений бросил юную подружку за два месяца до родов, а вскоре угодил в тюрьму.

Вирджиния же, став матерью, дала дочери имя Деметрия — в честь названия приглянувшегося ей в местном супермаркете шампуня — и быстро выскочила замуж за афериста, неудачливого игрока в карты и потомственного алкоголика Дэна Гайнса. Именно его Деми до 13 лет считала своим настоящим отцом, пока не нашла в шкафу свое свидетельство о рождении.

«Я не знала, что такое теплый домашний очаг. В поисках лучшей жизни родители постоянно меняли место жительства. Мы сменили больше 40 городов. Потом отчим покончил с собой, и только тогда я узнала, что он мне не родной отец, а мой биологический папаша сбежал еще до того, как я появилась на свет», — Деми Мур.

Воспитанием девочки и ее младшего брата родители практически не занимались. Пока дети были предоставлены сами себе, Вирджиния и Дэн бесконечно выясняли отношения и развлекались на вечеринках. Кроме того, мужчина постоянно изменял жене, а та, в свою очередь, различными способами пыталась заставить его завязать с интрижками на стороне. Осложнялось все тем, что у Вирджинии было недиагностированное биполярное аффективное расстройство, из-за которого ее попытки удержать мужа постепенно становились все более экстремальными.

Во время одной из попыток самоубийства откачивать родительницу пришлось дочери.

«Я была совсем маленькой, когда засовывала пальцы своей матери в рот. Я пыталась вытащить таблетки, которых она наглоталась, чтобы покончить с собой. Этому научил меня отец. Именно в тот момент мое детство закончилось», — рассказывала позднее актриса.

Когда Мур было 15 лет, Вирджиния в конце концов развелась, забрала детей и переехала в Западный Голливуд. Однако, узнав, что бывший муж покончил с собой, женщина окончательно потеряла контроль над собой. Она по-прежнему пыталась свести счеты с жизнью, не интересовалась детьми, приводила в дом случайных мужчин, пила и водила по барам и ночным клубам повзрослевшую дочь.

Во время одной из таких вылазок Мур заприметил респектабельный на вид мужчина, а на следующий день она внезапно обнаружила его у себя дома. Первоначальное удивление девушки сменилось ужасом, когда она поняла, что дверь он открыл ключом, который дала ему мать.

«Мне было 15 лет, когда мать продала меня взрослому мужчине за 500 баксов. Это было изнасилование и предательство самого близкого на тот момент для меня человека. В глубине души я не верю, что мать продала меня. Не считаю, что это была прямая сделка, но она все-таки взяла деньги и предоставила этому мужчине доступ в квартиру», — Деми Мур.

После предательства матери она сбежала из дома, бросила школу, начала работать моделью и задумалась об актерской карьере. Этот же бунтарский дух, страх одиночества и отчаянное желание любви толкнули ее на скоропалительный брак с рок-музыкантом, солистом группы The Kats Фредди Муром.

В плену зависимостей

Ей не было и 18 лет, когда она влюбилась в музыканта. В тот момент 29-летний Фредди был благополучно женат и разводиться не собирался, но начинающую актрису это абсолютно не волновало. Она решила, что молчаливый, спокойный и очень прагматичный мужчина сможет сделать ее счастливой и осуществит мечту о крепкой семье, которой у нее никогда не было.

Актриса сделала все возможное, чтобы завоевать Фредди, и достигла успеха, однако их отношения с самого начала были обречены на провал. Деми хотела получать от него то, чего хотят от отцов дочери: постоянного внимания и безусловной, бесконечной любви, и это не пошло на пользу их браку.

«Она всякий раз заставляла меня чувствовать, что, если я хоть на секунду перестану ее любить, она убьет себя. Деми постоянно находилась во власти необузданной ревности и чувства незащищенности, опасности, страха», — заявил однажды музыкант.

«Я хотела создать большую и крепкую семью с мужчиной. Ту, которой у меня никогда не было. Только я оказалась слишком неопытной. Безбашенная компания моего первого мужа, рок-музыканта Фредди Мура, сделала меня законченной алкоголичкой», — Деми Мур.

Однако в алкоголизме Деми были виноваты не только друзья мужа. Ей было всего 19 лет, когда на съемках популярной мыльной оперы «Главный госпиталь» она подружилась с одной из звезд шоу и в перерывах между дублями стала весело проводить с ним время под виски с колой. Проблема заключалась лишь в том, что одним коктейлем актриса ограничиться не могла. К 20 годам она уже ни дня не могла прожить в трезвости, а во время работы над своим первым полнометражным фильмом «Во всем виноват Рио» по примеру новых знакомых стала на завтрак, обед и ужин употреблять кокаин.

«Свобода, которую я ощутила благодаря наркотикам, а также моя молодость, дерзость и беспечность подтолкнули меня выйти за рамки привычного», — говорила тогда Мур.

Однако именно зависимости стали причиной ее развода с Фредди. Разошлись они тихо и мирно после четырех лет брака. На память об этих отношениях актриса оставила себе лишь звучную и легко запоминающуюся фамилию, под которой и продолжила сниматься.

Как ни странно, за время брака с Фредди Деми, несмотря на зависимости, прошла путь от эпизодических ролей в сериалах и дешевых ужастиках до участия в более заметных проектах. К моменту развода она завоевала амплуа независимой, сексуальной феминистски и уже начала претендовать на роли первого плана.

В 1984 году Мур исполнила главную роль в музыкальной ленте «Только большое чувство», которую критики оценили скорее негативно, но это не помешало режиссеру Джоэлу Шумахеру утвердить ее в фильм «Огни святого Эльма». Правда, постановщик потребовал, чтобы актриса до начала съемок прошла лечение от зависимостей. Она согласилась.

«Мне был всего 21 год, однако с алкоголизмом я боролась уже три года, а наркозависимость у меня была в течение двух лет», — Деми Мур.

В реабилитационной клинике Мур провела 15 дней — и завязала на целых 20 лет, чем, вероятно, спасла себе жизнь и карьеру.

Практически идеальный брак

«Огни святого Эльма» не стали суперхитом, но благодаря этому фильму актриса начала получать главные роли и закрутила бурный роман с экранным партнером Эмилио Эстевесом. Дело дошло до официальной помолвки, но в 1986-м, буквально накануне свадьбы, влюбленные объявили о расставании. Свои отношения и причины разрыва они никогда не комментировали, даже в своих мемуарах Мур ограничилась лишь фразой, что в тот период пережила глубокую личную драму.

Впрочем, горевать актрисе пришлось недолго, и в 1987 году она вышла замуж за Брюса Уиллиса. Они встретились в период, когда их карьера была в самом начале взлета к вершинам голливудского Олимпа. Уиллис уже снимался в «Детективном агентстве "Лунный свет"» и пользовался бешеным успехом у женщин, но был так впечатлен красотой актрисы, что записал ее номер прямо на ладони и на следующее утро пригласил на свидание.

Отношения пары развивались стремительно. Они практически сразу съехались. Уиллис очень красиво ухаживал и относился к Мур как к принцессе. Она, не привыкшая к такой заботе, купалась в его внимании и заботе. Она увидела в Уиллисе именно то, чего так не хватало ей самой, — способность легко относиться к жизни, не принимать близко к сердцу ошибки и с юмором переживать неудачи. В том же 1987-м актеры поженились, а спустя девять месяцев у них родилась первая дочь.

«Брюс буквально свел меня с ума: мы познакомились, поженились и зачали ребенка, и все это за четыре месяца», — Деми Мур.

На 12 лет Уиллис стал якорем для вечно мятущейся Мур, вместе они покоряли одну вершину за другой, наслаждались славой, богатством и открывшимися возможностями. Уиллис после «Крепкого орешка» стал звездой боевиков и комедий. Мур снялась в кассовых хитах «Привидение» и «Непристойное предложение» и неожиданно для многих стала самой высокооплачиваемой голливудской актрисой, получив за роли в фильмах «Стриптиз» и «Солдат Джейн» 12,5 и 11 миллионов долларов соответственно. В этот период они много работали, много развлекались и стали родителями еще двух дочерей.

Однако не все в их отношениях было благополучно. Уиллис хоть и боготворил жену и гордился ее успехами, постепенно начал поговаривать, что она могла бы чуть меньше сниматься и чуть больше времени уделять ему и детям. Он не пытался запереть жену дома, но не мог смириться с тем, что ей настолько важна карьера. Кончилось тем, что он сказал:

«Я не уверен, что хочу быть женатым».

В свою очередь, Мур вновь засомневалась, что ее любят, начала подозревать мужа в изменах, устраивала беспричинные сцены ревности и без предупреждения заявлялась к нему на съемочную площадку.

В конце концов некогда обожавшие друг друга супруги практически перестали общаться. В 1998-м они объявили о разводе, но окончательно оформили все формальности только спустя два года.

«Гордость и решительность во мне говорили, что если для Брюса это не то, чего он хочет, пусть уходит. Мне нужен муж, которого я не буду убеждать, быть ему со мной в браке или нет», — Деми Мур.

Расставание актеров получилось громким, но не из-за войн за опеку над детьми и имущество. Просто журналисты, некогда назначившие их идеальной парой, следили за каждым их шагом, надеясь разузнать скандальные подробности развода. Но Уиллис и Мур всех удивили. Ради детей они сделали все, чтобы уладить все вопросы с опекой и финансами полюбовно, и сохранили по-настоящему теплые дружеские отношения.

«Я хотела показать ему, что тоже умею веселиться»

После развода Мур на несколько лет исчезла из Голливуда: перестала сниматься, переехала на ранчо в Айдахо и превратилась в «отчаянную домохозяйку», занятую исключительно воспитанием дочерей. Когда же душевные травмы немного затянулись, она внезапно осознала, что, если не напомнит о себе, никто и не подумает предлагать ей работу.

Чтобы вернуться в обойму звезд первой величины, Мур принялась с маниакальной одержимостью работать над собой. Пластические операции, персональный фитнес-тренер, диетолог, тренировки до изнеможения — в ход шли все средства, и ее усилия были вознаграждены. В 2003 году актриса громко заявила о себе, снявшись в комедийном боевике «Ангелы Чарли 2: только вперед», и зрители были восхищены ее идеальной физической формой.

Еще раз Мур поразила всех, когда начала встречаться с Эштоном Кутчером. Ей было 40, ему — 25, но разница в 15 лет и трое детей от предыдущего брака не помешали их роману, который стал настоящей сенсацией.

Их отношения изначально не были идеальными: хотя актриса признается, что начинались они волшебно — не так стремительно, как с Уиллисом, и ей это очень нравилось, ведь на сей раз она никуда не хотела спешить. С Кутчером Мур почувствовала себя так, будто может вернуться в прошлое и вновь почувствовать себя молодой.

«Я действительно тогда думала, что никого уже не найду. Слишком громоздким и тяжелым был мой багаж — не чемоданы, а целые битком набитые вагоны. Не то чтобы я чувствовала себя несчастной, у меня трое дочерей-подростков, но ходить на свидания казалось глупой затеей», — Деми Мур.

Не волновали Деми ни общественное осуждение, ни слова собственных агентов, заявлявших, что подобный мезальянс вредит ее карьере. Она искренне любила Кутчера и хотела родить от него ребенка.

В 2005 году они поженились, а вскоре актриса узнала, что беременна. Не желая привлекать к себе еще больше внимания, звездные супруги держали эту информацию в тайне — знали только дочери и Уиллис. В своих мемуарах Мур призналась, что уже придумала девочке имя, когда на шестом месяце во время очередного УЗИ узнала, что ее сердце перестало биться.

Мур обвиняла во всем себя, потому что незадолго до свадьбы впервые за 20 лет выпила бутылку вина. Кутчер пытался помочь жене пережить потерю, но не мог до конца понять ее чувств, потому что был слишком молод и занят карьерой. Актриса осталась наедине со своим горем и стала справляться с ним при помощи алкоголя.

Незаметно для себя Мур все глубже погружалась в бездну своих пагубных пристрастий и конце концов полностью утратила над собой контроль. На свое 45-летие она напилась так сильно, что едва не утонула в джакузи. На глазах у друзей и родных Кутчер вытащил ее из воды и унес в спальню. Он был в ярости, поскольку хотел видеть жену веселой, свободной и раскованной, а не сломленной.

Чтобы вернуть былую страсть, актер начал предлагать Мур попробовать секс втроем. Ей эта идея не понравилась, но она согласилась, чтобы показать мужу, что она современная и раскованная.

«Мне хотелось сохранить наш брак, и я была готова сделать все, что угодно, чтобы достигнуть этого. Поэтому я не сказала "нет", когда ему захотелось попробовать», — Деми Мур.

Однако этот эксперимент не укрепил отношения бывших супругов, а лишь еще сильнее расшатал их. Кутчер посчитал, что жена сама дала ему право на измену, которым он и поспешил воспользоваться. В итоге об изменах мужа Мур узнала из таблоидов, которые во всех подробностях перечислили его интрижки с голливудскими старлетками и упомянули о романе с актрисой Милой Кунис.

Этот удар Мур уже не смогла вынести. Последний год перед разрывом она изо всех сил пыталась создавать видимость идеальной семьи, но, оставшись наедине с мужем, постоянно выясняла с ним отношения.

«С огромной печалью и тяжелым сердцем я вынуждена сообщить, что мой шестилетний брак с Эштоном подошел к концу», — сообщила Мур 17 ноября 2011 года в своем официальном заявлении.

Собрать себя по кусочкам

Бракоразводный процесс Кутчера и Мур длился два года. За это время в прессе его окрестили изменником и предателем, поэтому он предпочел на время затаиться. Она же крайне тяжело переживала расставание. Забыться в работе возможности у Мур не было, потому что, пока ее друзья были заняты своими карьерами, она практически перестала сниматься. Справиться с сильнейшей депрессией она попыталась знакомыми средствами — вновь подсела на алкоголь вперемешку с сильнодействующими наркотическими веществами.

«Мне было почти 50 лет, когда муж, которого я считала любовью всей своей жизни, изменил и перестал хотеть работать над отношениями. Мои дочери долгое время не общались со мной, их отец тоже решил прервать со мной общение. Карьера вдруг застопорилась, я думала, что все закончилось. Я лишилась всего, что было мне так дорого», — Деми Мур.

В итоге актриса чуть не умерла из-за передозировки запрещенными препаратами на одной из вечеринок.

«В тот момент я думала, что наконец-то вся боль закончится, мое разбитое сердце перестанет причинять страдание. Гнетущее чувство, что я не состоялась как мать, как жена, как женщина, исчезнет», — вспоминала она.

Естественно, такой образ жизни негативно повлиял на отношения Мур с дочерьми. Одна за другой девушки поставили матери ультиматум: либо она возьмет себя в руки, либо может забыть об их существовании, после чего перестали с ней общаться. Даже верный друг Брюс Уиллис отвернулся от нее в тот период.

Оставшись одна в большом и пустом доме, Мур иначе взглянула на свою жизнь. Она осознала, что не хочет потерять самых близких людей, и решила сосредоточиться на заботе о себе и собственном здоровье. Она обратилась к психологу и прошла реабилитацию в частной клинике, после чего на несколько месяцев уехала восстанавливаться на Багамы.

Ради детей Мур в течение трех лет буквально собирала себя по кусочкам ментально, эмоционально и физически, и чтобы окончательно перевернуть эту страницу, в 2019 году выпустила невероятно откровенные мемуары «Наизнанку».

Сейчас Деми Мур 62 года, она находится в потрясающей форме и по-прежнему приковывает восхищенные взгляды мужчин. Актриса триумфально вернулась в большое кино с фильмом «Субстанция», который принес ей первую в карьере номинацию на «Оскар», и помирилась с дочерьми. Некоторое время она встречалась со швейцарским шеф-поваром Дэниелем Хаммом, но их отношения не сложились Однако на сей раз одиночество не стало для Мур трагедией. Да она и не одна: у нее есть три дочери, прекрасные отношения с семьей бывшего мужа Брюса Уиллиса, недавно она стала бабушкой. Но главное — Мур наконец-то обрела внутреннюю гармонию и при этом не разуверилась в том, что все еще может встретить свою настоящую любовь.