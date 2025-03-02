Народный артист РСФСР высказался о таланте Юры Борисова

Народный артист РСФСР актер и режиссер Сергей Никоненко в беседе с ТАСС назвал Юру Борисова хорошим актером, а также рассказал, что премия "Оскар" для него не имеет значения и отечественные награды он считает гораздо важнее. Так он ответил на вопрос о шансах Борисова на победу в кинопремии.

"Сегодня она (премия "Оскар", - прим. ТАСС) для меня ровным счетом ничего не значит", - пояснил собеседник агентства. Говоря о Юре Борисове, который номинирован на американскую кинопремию, Никоненко высоко оценил его актерские способности. "Артист он очень даже хороший. И Бог даст вырасти в истинного мастера", - сказал он.

По словам Никоненко, он не является поклонником "Оскара" и для него гораздо важнее отечественные премии.

"Премия "Оскар" себя так дискредитировала. Она еще, может быть, в период, когда наградили Меньшова за картину "Москва слезам не верит", звучала. Тогда еще в Америке были очень серьезные картины, драматургия хорошая и хорошие актеры, но их тоже немного, их по пальцам одной руки пересчитать. Я убежден, что наши артисты гораздо лучше", - отметил Никоненко.

Собеседник агентства также уточнил, что знаком с работами Борисова.