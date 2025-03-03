Юра Борисов отказался называть себя оружием

За настроение Марка Эйдельштейна мы больше не переживаем. На красной дорожке актер был хмурым, зато в компании Юры Борисова, который вскоре появился на церемонии с супругой Анной Шевчук, заметно преобразился. Впрочем, позирование фотографам лишь одно из «испытаний» «Оскара» — в кулуарах россиян подловили журналисты для небольшого интервью. Борисову пришлось вновь публично практиковать свой английский, так сказать, без права на ошибку: в прямом эфире американского телевидения.

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— Режиссер Шон Бейкер обычно говорит, что вы русский Райан Гослинг и его секретное оружие. Что вы думаете о таком сравнении?, — спросила Борисова журналист ABC.

— Я не знаю, я не оружие, я человек, — ответил Юра.

Краткость — сестра таланта! Не знаем, довольна ли этим разговором интервьюер, но диалог закончился ее вежливым смехом, а значит, миссия выполнена.

Надеемся, звезде «Аноры» этой ночью посчастливится пережить еще «экзамен» по иностранному языку: теперь, уже во время вручения желанной статуэтки. К слову, накануне Юра Борисов и Марк Эйдельштейн тепло высказались о работе друг с другом.

«Лучшей наградой для нас было просто быть вместе», — поделился он с изданием USA Today.

В том же интервью актер добавил, что им с напарником «было важно поддерживать друг друга», а еще они «говорят обо всем». «Русский Тимоти Шаламе», в свою очередь, признался журналистам, что Борисов ему «как брат», а оскаровский успех «Аноры» назвал крутым и неожиданным.