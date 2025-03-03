Роберт Дауни младший отметил талант Юры Борисова

Звезда «Мстителей» и «Оппенгеймера» Роберт Дауни мл. поприветствовал Юру Борисова в Голливуде, отметив его потрясающую работу в «Аноре» и подчеркнув, что молодого российского актёра ждёт большое будущее в кино.

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«Он ведь был потрясающим в "Аноре"? Впечатляющая работа в роли добродушного гангстера. Добро пожаловать в большую лигу! Ты сейчас в нужном месте».

Впрочем, победить в номинации за лучшую роль второго плана Юре Борисову не получилось — победа досталась Кирану Калкину за роль в фильме «Настоящая боль». Во время своей речи он отметил, что благодаря «Оскару» он теперь планирует ещё одного ребёнка.