Три мужа, аборт, рак: как сложилась судьба Марковой

3 марта исполняется 100 лет со дня рождения народной артистки РФ Риммы Марковой. В кино она часто играла сильных женщин, которые и «коня на скаку остановят, и в горящую избу войдут». Чем прославилась Римма Маркова, кем были ее мужья и что ее связывало с Нонной Мордюковой — в материале NEWS.ru.

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Какая роль прославила Римму Маркову в 42 года

Маркова родилась в поселке Чурино под Самарой, сейчас это Новоспасский район Ульяновской области. В 1930-х она играла детские роли в саратовском драматическом театре, где служил ее отец. В годы войны семья Риммы была эвакуирована в Вологду, и девочка начала учиться в студии при Вологодском драматическом театре. Позже они с братом, который также выбрал профессию актера, переехали в Москву и поступили в театральную студию при «Ленкоме». В этом театре Маркова потом служила 11 лет.

Актриса дебютировала в кино в 39 лет. Это была эпизодическая роль в фильме «Мертвые и живые» по мотивам романа Константина Симонова. Маркова прославилась в 42 года, снявшись в картине «Бабье царство». В 1968 году лента стала лидером советского проката, ее смотрели в кинотеатрах по два-три раза.

Режиссер народный артист России Андрей Житинкин сказал NEWS.ru, что Маркова была уникальной актрисой.

«Ей даже не надо было никакого специального образования, это самородок, который не требовал гранки, она возникла откуда-то прямо из родных глубин, и, к счастью, Москва не смогла ее изменить. Она осталась яркой и самобытной на всю жизнь, у нее была фантастическая генетика, обаяние и невероятный темперамент. Вот про кого писал Некрасов: "Коня на скаку остановит"», — считает Житинкин.

Что связывало Маркову с Мордюковой

В «Бабьем царстве» мечтала сняться другая актриса Нонна Мордюкова. По слухам, артистки даже повздорили из-за этого, но помирись и стали лучшими подругами.

«Они невероятно дружили, хотя это очень странно в актерском мире, потому что там часто перехватывают роли, завидуют, а они все-таки актрисы одного амплуа», — сказал Житинкин.

Режиссер отметил, что Маркова обладала невероятной эмпатией и заботилась о своем брате больше, чем о себе.

«Леонид работал в театре Моссовета. Она столько для него с сделала. Он был народным артистом СССР, она — народной артисткой России (она получила это звание позже брата. — NEWS.ru). Она вытащила его в Москву, устроила в "Ленком", в кино пробивала роли. Она тащила его, потому что старшая сестра. А он был человек увлекающийся, с огромным количеством вредных привычек, она вытаскивала его из разных передряг», — сказал Житинкин.

Но даже всенародные любовь и признание, которые пришли к актрисе после фильма «Бабье царство», сильно не повлияли на ее актерскую карьеру. После этого Маркова играла много, но в основном это были небольшие эпизодические роли.

«У нее очень много крошечных ролей. И это удел великой актрисы, когда она из крошечной роли делала бриллиант. Вспомните "Покровские ворота". У нее там всего одна фраза: "Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита", — и она запомнилась на долгие годы», — отметил Житинкин.

В 2004 году Маркова снялась в блокбастере Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор». Она настолько правдоподобно сыграла ведьму, что Валентин Гафт говорил, что «Ночной дозор» стоило бы посмотреть только из-за нее. Вероятно, для нее было непростым решением согласиться на эту роль, ведь Маркова была глубоко верующим человеком. В ее комнате в углу всегда горела лампада. Последней работой актрисы стала роль пани Баси в сериале «Жизнь и приключения Мишки Япончика» в 2011 году.

Три брака Риммы Марковой

Маркова вышла замуж в первый раз в 24 года. Ее избранником стал военный летчик. После свадьбы мужчина заявил, что не хочет, чтобы его жена все время пропадала на репетициях, и поставил вопрос ребром: или он, или карьера актрисы. Маркова выбрала второе и подала на развод.

Вторым мужем артистки стал музыкант Владимир Никитин. Он был значительно моложе ее, но это не помешало их любви. Маркова родила в этом браке дочь Татьяну. Постепенно выяснилось, что ее муж — запойный алкоголик. Четыре года она прощала ему это пагубное пристрастие, потому что любила супруга и чувствовала то же самое с его стороны. В конце концов Маркова не выдержала и развелась.

В 1970 году Маркова в составе делегации артистов отправилась на фестиваль в испанском Сан-Себастьяне, где представляли фильм «Бабье царство». Там она познакомилась с настоящим испанским бароном Хосе Гонсалесом Антонио. Сначала аристократ не произвел на нее впечатления, но спустя три дня он сделал актрисе предложение. Она не испытывала к нему любви и большой симпатии, но все вокруг напоминали, что ей 42 года и это может быть ее последний шанс устроить личную жизнь. Маркова согласилась выйти за барона.

«Я уважала его чувства, потому что он меня любил так, что падал в обморок», — говорила актриса в документальном фильме Первого канала.

Их брак получился гостевым, Маркова отказалась переезжать в Испанию, ее муж иногда приезжал к ней в столицу. Когда актриса забеременела, она поняла, что не готова рожать.

«Я понимала, что если я рожу, то меня заставят уехать туда, потому что будет ребенок. И я сделала аборт», — признавалась Маркова.

Испанский муж не принял такого поведения актрисы, их отношения завершились, но супруги так и не оформили развод. Еще во время брака с бароном Маркова полностью отвергала материальную помощь с его стороны и до конца дней жила по принципу «все сама». Уже в преклонном возрасте звезда эпизодов много работала, чтобы помочь дочери и внуку. До конца дней она жила в скромной однокомнатной квартире и спала на диване.

Чем еще запомнилась Маркова и почему ее актерская судьба драматична

Режиссер Житинкин напомнил NEWS.ru, что Маркова обладала фантастическим чувством юмора, по его мнению, в этом плане ее можно сравнить с Фаиной Раневской.

«Она могла высмеять какую-то ситуацию, которую все видят, но боятся об этом сказать. Она иронично говорила о себе, никогда не была звездой, не бронзовела, с юмором рассказывала о своих романах и браках», — сказал Житинкин.

По словам режиссера, патриотизм, любовь к родине для Марковой были не просто словами, именно поэтому она не уехала жить в Испанию.

«Она любила правду-матку, русскую зимнюю баню, русскую водку, могла пропустить рюмочку и была душой любой компании», — поделился воспоминаниями режиссер.

Житинкин рассказал, что Маркова помогала молодым начинающим актерам и режиссерам, никогда не отказывалась сниматься в студенческих фильмах, короткометражках, курсовых работах.

«Она говорила: "А вдруг это будет новый Тарковский или Шукшин?" Она верила, что надо передавать профессию. Она никогда не преподавала, но студенты получали от нее эту школу из первых рук», — сказал Житинкин.

Режиссер назвал Маркову недооцененной актрисой, у нее было немного главных ролей, особенно в последние годы она была не востребована. Он добавил, что под нее надо было придумать картину, как в свое время Михалков создал фильм «Родня» специально под Нонну Мордюкову, но никто, к сожалению, этого не сделал.

В нулевых у Марковой обнаружили онкологию, с которой она долгое время стойко боролась.