Скончался французский актер Эрбер Леонар

2 марта ушел из жизни французский артист, выступавший как Эрбер Леонар, эстрадный певец, инструменталист, актер и писатель.

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Леонар родился в Страсбурге 25 февраля 1944 года. Играл в ряде групп, включая Les Lionceaux, одну из национальных вариаций "битлов". Дебютную пластинку выпустил в 1967-м, первый хит - Quelque chose tient mon cœur в 1968-м.

Последний альбом артиста вышел в 2016-м, увековечивая полвека карьеры. Ее пик пришелся у исполнителя на 1980-е годы.

Эрбер Леонар снимался с конца 1960-х, в экранном списке - более восьмидесяти фильмов, сериалов, телешоу. Песни артиста звучат в саундтреках, в том числе в "Комиссаре Наварро", где Леонар сыграл одну из ролей.

Кроме того, Леонар был историком, экспертом по советской авиации.

Ранее певец тяжело переболел коронавирусом, более месяца провел в коме. Причиной смерти музыканта стал рак легких, сообщает Le Figaro.