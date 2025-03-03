Умерла актриса Флор Прокуна

1 марта в Гвадалахаре незадолго до своего 73-летия скончалась Флор Прокуна, мексиканская актриса кино, сериалов и теленовелл. Пометка появилась в ее профиле агрегатора IMDb.

© Российская Газета

Нашему зрителю Прокуна в первую очередь известна по образу Ирмы Рамос, антагонистки в "мыльной опере" "Богатые тоже плачут". Также она снялась в другом суперхите малого экрана с Вероникой Кастро - в "Дикой розе".

В полной фильмографии артистки, дебютировавшей в 1960-х еще подростком, - порядка трех десятков пунктов. В нем - проекты "Агата", "Кто-то хочет убить нас", "Циник", "Рай", "Гроза в раю".

Флор Прокуна родилась в 1952 году в Мехико в семье тореадора и актера Луиса Прокуны, погибшего в 1995 году в авиакатастрофе в Сальвадоре. Ее бабушкой была Тина Бенард де Чаморро, известная никарагуанская актриса.

Ранее сообщалось о смерти актера из "Богатые тоже плачут" Луиса Кутюрье.