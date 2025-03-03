Дмитрий Певцов заявил, какой фильм вредит детям

Актер Дмитрий Певцов в беседе с aif.ru раскритиковал фильм «Чебурашка».

© Кадр из трейлера

«Да, "Чебурашку" посмотрело огромное количество людей, потому что это Чебурашка. Но это пошлое, а главное, очень вредное кино для детей», — заявил артист.

Певцов заявил, что сейчас прокатное удостоверение может получить любое кино, если оно не нарушает УК РФ. По его мнению, сейчас выходит много «чудовищных» фильмов для детей, которые не имеют отношения ни к семейному кино, ни к искусству вообще. Артист отметил, что такие картины набирают в прокате из-за ностальгических образов.

«Родители видят названия, помнят сказки, на которых выросли сами, и идут с детьми на "Волшебник Изумрудного города", "Финист. Последний богатырь"», — рассказал актер.

В ноябре 2024 года появились новые кадры со съемок фильма «Чебурашка-2» в Сочи. Съемки проходили в парке «Дендрарий» и в санатории «Орджоникидзе», где по сюжету живет и работает Гена — к его роли вернулся Сергей Гармаш. Среди новых сочинских локаций — парк «Ривьера» и парк имени Фрунзе (Хоста), «Сад российско-японской дружбы», а также музей Н. А. Островского, каньон Псахо (Сочи) и горно-лесной массив Красной Поляны.