Шэрон Стоун раскрыла свой особенный пункт контракта для съемок

Шэрон Стоун оставила у себя белое платье своей героини из фильма «Основного инстинкт»
В недавнем интервью Шэрон Стоун рассказала, что во время съёмок заключила договор, согласно которому она имеет право оставлять одежду со съёмок себе. Исключение — если одежда взята на прокат.
Именно так в руки актрисы и попало культовое белое платье её героини из фильма «Основного инстинкт».
«Я храню белое мини-платье из "Основного инстинкта" в сейфе, но у меня в гардеробе полно обуви из того фильма — например, черные туфли Gucci и золотые босоножки с заклепками. Остальные костюмы находятся в хранилище».
Картина «Основной инстинкт» вышла в 1992 году и стала культовой. Её снял режиссёр Пол Верховен.