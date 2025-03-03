Шэрон Стоун раскрыла свой особенный пункт контракта для съемок

В недавнем интервью Шэрон Стоун рассказала, что во время съёмок заключила договор, согласно которому она имеет право оставлять одежду со съёмок себе. Исключение — если одежда взята на прокат.

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Именно так в руки актрисы и попало культовое белое платье её героини из фильма «Основного инстинкт».

«Я храню белое мини-платье из "Основного инстинкта" в сейфе, но у меня в гардеробе полно обуви из того фильма — например, черные туфли Gucci и золотые босоножки с заклепками. Остальные костюмы находятся в хранилище».

Картина «Основной инстинкт» вышла в 1992 году и стала культовой. Её снял режиссёр Пол Верховен.