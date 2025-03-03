Скончался испанский актер и режиссер Хуан Маргальо

Хуан Маргальо, актер театра, кино и ТВ, режиссер, драматург и продюсер, один из лидеров испанской независимой сцены, скончался от последствий неудачного падения.

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Как пишет Las Provincias со ссылкой на подтверждение от родных исполнителя, после травмы артисту понадобилось оперативное вмешательство. Операцию на бедре пожилой актер не перенес.

Хуан Маргальо умер 2 марта в своем доме в Мадриде на 85-м году жизни.

Хуан Франсиско Маргальо родился в 1940 году. Снимался с 1960-х. Одна из самых заметных работ - лента 1973 года "Дух улья".

Маргальо - номинант Венецианского МКФ 2017 года в категории "Лучший актер" за драму "Стихи забвения" и лауреат Национальной театральной премии 2022-го.