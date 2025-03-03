Скончался испанский актер и режиссер Хуан Маргальо

Испанский актер и режиссер Хуан Маргальо умер от послеоперационных осложнений
Хуан Маргальо, актер театра, кино и ТВ, режиссер, драматург и продюсер, один из лидеров испанской независимой сцены, скончался от последствий неудачного падения.
Как пишет Las Provincias со ссылкой на подтверждение от родных исполнителя, после травмы артисту понадобилось оперативное вмешательство. Операцию на бедре пожилой актер не перенес.
Хуан Маргальо умер 2 марта в своем доме в Мадриде на 85-м году жизни.
Хуан Франсиско Маргальо родился в 1940 году. Снимался с 1960-х. Одна из самых заметных работ - лента 1973 года "Дух улья".
Маргальо - номинант Венецианского МКФ 2017 года в категории "Лучший актер" за драму "Стихи забвения" и лауреат Национальной театральной премии 2022-го.